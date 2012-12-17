هنوز تصمیمی برای افزایش قیمت برق گرفته نشده است

به گزارش خبرگزاری مهر، بیژن قاسمی درباره پیشنهاد افزایش قیمت برق در بودجه 92 گفت: هیچ تصمیمی برای افزایش قیمت برق اتخاذ نشده است.

مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل شرکت توانیر اظهار داشت: قیمت اعلام شده برق در واقع قیمت تمام شده بدون هزینه سوخت بوده و مابه التفاوت قیمت برق تمام شده تا قیمت تکلیفی فروش برق، کماکان توسط دولت به عنوان یارانه برق تامین می شود.

وی تاکید کرد که نرخ پیشنهادی الزاما مبلغ قابل پرداخت از سوی مشترکین نبوده و آنچه که از سوی مسئولان وزارت نیرو اعلام شده صرفا قیمت تمام شده برق بوده است. بدیهی است هرگونه افزایش قیمت پس از تصویب دولت و مجلس میسر بوده و در این میان شرایط مردم شریف به عنوان اصلی ترین مصرف کنندگان برق در تعیین قیمت در نظر گرفته خواهد شد.

به گفته قاسمی، مسئولان صنعت برق کشور با نگاه عمیق به نوع مصرف مشترکین همواره در پی رضایتمندی نسبی افراد جامعه به عنوان مشترکین خود بوده و همانگونه که در مرحله اول هدفمندی یارانه ها نیز مشاهده شد صنعت برق با دغدغه رفاه مشترکین خود سعی در تعیین عادلانه ترین و آسان ترین نوع تعرفه از نظر در برگیری دهک های مصرف و نیز نوع محاسبه آن را داشته است.

وی خاطرنشان کرد: وزارت نیرو متولی افزایش قیمت برق نیست و ارائه هرگونه پیشنهاد از سوی این وزارتخانه به خودی خود به معنی افزایش قیمت برق نبوده و آنچه که در روزهای اخیر از سوی وزیر نیرو و معاون امور برق و انرژی این وزارتخانه اعلام شده تنها در برگیرنده هزینه های تمام شده برق بوده و قطعا بیش از بهایی است که مردم برای برق مصرفی باید بپردازند و نرخ رسمی پس از توافق دولت و مجلس و در نهایت تصویب آن اعلام می شود و در پایان یارانه پرداختی دولت نیز در آن لحاظ خواهد شد.