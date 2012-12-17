بهره برداری مجازی از چند پروژه ترافیک شهرداری قزوین آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم افتتاح مجازی پروژه‌های حوزه معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری قزوین ظهر دوشنبه با اعتباری بالغ بر80 میلیارد ریال در سالن اجتماعات مرکز علمی، کاربردی شهرداری قزوین برگزار شد.

در این مراسم که عباس ظاهری رئس شورای اسلامی شهر قزوین، تعدادی از اعضای شورای شهر، شهردار و معاونین وی، رئیس پلس راهور و تعدادی از رانندگان برون و درون شهری حضور داشتند گزارش از کارهای انجام شده ارائه شد.

سید مهدی یدی همدانی معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری قزوین در این مراسم گفت: عملکرد سازمان مدیریت و پسماند شهرداری قزوین در برف روبی شب گذشته موجب شد تا ناوگان حمل و نقل سریعتر و بهتر به شهروندان خدمت رسانی کند که جای تقدیر دارد.

وی با اشاره به پروژه‌های اجرا شده در سال جاری توسط معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری قزوین اظهارداشت: 9 دستگاه دوربین ثبت تخلف با اعتبار سه میلیارد و500 میلیون ریال در راستای بستر ارتباطی با مرکز کنترل ترافیک در بلوار دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)، سه دستگاه دوربین ثبت تخلف در بلوار مطهری دو دستگاه، بلوار شهید بهشتی دو دستگاه و بلوار جمهوری اسلامی دو دستگاه در سال جاری خریداری و نصب شده است.

همدانی خرید و نصب شش دستگاه دوربین ثبت تخلف عبور از چراغ قرمز با اعتبار دو میلیارد و250 میلیون ریال را از دیگر پروژه های اجرا شده در سال جاری عنوان و بیان کرد: این پروژه در راستای بستر سازی ارتباطی با مرکز کنترل ترافیک در چهار راه فلسطین، محمدرسوال الله و ولیعصر(عج) اجرایی شده است.

معاون شهردار قزوین به خرید و نصب دو دستگاه دوربین ثبت تخلف ورود غیرمجاز به مسیر ویژه در سال جاری هم اشاره کرد و گفت: این پروژه با اعتبار 750میلیون ریال در ابتدای خیابان امام خمینی(ره) و ابتدای مسیر ویژه خیابان طالقانی با هدف تامین بستر ارتباطی با مرکز کنترل ترافیک اجرایی شده و نرم افزار ثبت وقایع در مرکز کنترل ترافیک شهرداری قزوین هم با 500 میلیون ریال اعتبار خریداری و نصب شده است.

این مسئول اتصال فیبرنوری اجرا شده به روش flatlinerبه مرکز کنترل ترافیک در میدان عدل و چهار راه عدل و نصب و راه اندازی دوربین نظارت تصویری چهار راه شهرداری با اعتبار200 میلیون ریال را از دیگر پروژه های اجرا شده در سال جاری ذکر کرد و گفت: امسال همچنین تابلوهایvsl تقاطع بلوار شهید بهشتی و خیابان شهید بابایی با 50 میلیون ریال اعتبار نصب شده است.

وی با اشاره به پروژه‌های سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قزوین یادآورشد: این سازمان امسال پروژه‌های اصلاح هندسی تقاطع های سطح شهر را با اعتبار 15میلیارد ریال با هدف افزایش سطح سرویس سیستم عرضه برای عابر و وسیله نقلیه، تفکیک و هدایت اصولی ترافیک، افزایش ایمنی ترد عابر پیاده و وسایل نقلیه اجرا کرده است.

همدانی بیان کرد: پروژه اصلاح هندسی در میدان تهران قدیم با دو میلیارد و 500 میلیون ریال، ساماندهی ورودی و خروجی بیمارستان رازی با یک میلیارد و 200 میلیون ریال، میدان شهید بابایی و تقاطع شهید بهشتی با چهار میلیارد ریال، میدان ینودر ورودی الموت دکه یاران با سه میلیارد و 500 میلیون ریال، ساماندهی ورودی و خروجی پارکینگ پارک دهخدا با یک میلیارد ریال و خیابان 22 بهمن در شهرک مینودر با پنج میلیارد ریال ازدیگر کارهای انجام شده در سال جاری است.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری قزوین به احداث مسیر دوچرخه اشاره و بیان کرد: این پروژه با هدف افزایش رفاه حال افراد پیاده و دوچرخه سواران و تامین امنیت آنان با اعتبار دو میلیارد ریال در معابری از جمله بلوار معلم، خیابان شهدا، خیابان فردوسی، بلوار آزادگان و خیابان خیام اجرایی شده است.

معاون شهردار قزوین ادامه داد: در سال جاری سیستم های کنترل تقاطع های چراغ دار با چهار میلیارد و500 میلیون ریال تجهیز و نوسازی و علایم ترافیک با اعتبار پنج میلیارد ریال نصب شده است.

این مسئول به پروژه‌های سازمان پایانه‌های مسافربری شهرداری قزوین اشاره کرد و گفت: این سازمان در سال جاری به احداث ایستگاه الموت شرقی با 760 میلیون ریال، اتاق مادر و کودک با 80 میلیون ریال برای رفاه حال مادران و کودکان در پایانه آزادگان ترمینال مرکزی و استراحتگاه رانندگان با 80 میلیون ریال اقدام کرده است.

وی با بیان اینکه برای بهسازی پایانه آزادگان در سال جاری 250 میلیون ریال اعتبار هزینه شده است، گفت: احداث پایانه نسیم شمال با اعتبار هزار و400 میلیون ریال، ایستگاه بوئین زهرا با 500 میلیون ریال، ایستگاه الموت غربی با 500 میلیون ریال، طراحی و اجرای ایستگاه پهلوگاه اتوبان قزوین به زنجان با یک میلیارد ریال، سامانه اتوماسیون پایانه‌ها با 400 میلیون ریال از جمله پروژه‌های در دست اجرای این سازمان است.

همدانی در خصوص پروژه‌های سازمان تاکسیرانی در سال 91 بیان کرد: نصب دوربین‌های مدار بسته هشت جایگاه عرضه گاز سی ان جی سازمان تاکسیرانی با اعتبار دو میلیارد و500 میلیون ریال توسط این سازمان در راستای نظارت بهتر و بیشتر بر جایگاه‌های سی ان جی در حال اجراست.

این مسئول ساخت ایستگاه و پارک سوار تاکسی در ترمینال مرکزی با اعتبار700 میلیون ریال برای ساماندهی و نظم بخشی تاکسی ها در مبادی ورود مسافران پس از خروج از ترمینال، ساخت ایستگاه تاکسی و پارک سوار در چهار راه ولی عصر(عج) با اعتبار افزون بر 377 میلیون ریال برای نظم بخشی تاکسی ها و کاهش بار ترافیکی خیابان‌های اطراف، تجهیز سالن ورزشگاه بدن سازی سازمان تاکسیرانی با 402 میلیون ریال و ساخت ادامه سایبان در ایستگاه تاکسی را از پروژه های سازمان تاکسیرانی در سال جاری عنوان کرد.

وی افزود: امسال توسط سازمان تاکسیرانی پروژه دیوارکشی اطراف جایگاه سی ان جی امیدی با اعتباری افزون بر 164 میلیون ریال، تعمیرات اساسی جایگاه عرضه گاز سی ان جی با اعتبار 433 میلیون ریال، تعویض 35 تاکسی فرسوده و ساماندهی دیگر خودروهای فعال در حمل و نقل بار شهری اجرایی شده است.

همدانی تصریح کرد: سازمان اتوبوسرانی شهرداری قزوین هم تعدادی از اتوبوس ها را بازسازی کرده است.

در ادامه این مراسم سرهنگ غلامعلی حسنی، رئیس پلیس راهور استان قزوین با اشاره به تاریخچه اختراع دوچرخه و تحولات حمل و نقل گفت: باید در خصوص ارکان ترافیکی اعم از انسان، راه و وسیله به گونه ای عمل کنیم تا خدمات حمل و نقل به صورت سریع، ارزان و بی خطر به مردم ارائه شود.

حسنی، تلفات ناشی از تصادف در کشور را سومین عامل مرگ و میر دانست و افزود: باید با همدلی و اجرای فنی طرحها و توجه به قوانین رانندگی میزان سوانح جاده ای را کاهش دهیم.

جابجایی روزانه 350 هزار نفر توسط تاکسی

حسین ولایی، نماینده رانندگان تاکسی قزوین نیز با اشاره به فعالیت شش هزار تاکسی در سطح شهر و جابجایی روزانه 350 هزار نفر گفت: افتتاح جایگاه های سی ان جی و نوسازی ناوگان تاکسی قابل تقدیر است وامیدواریم با حمایت شهرداری به امور رفاهی رانندگان به ویژه اختصاص زمین برای احداث جایگاه و تعمیرگاه تاکسیرانی نیز توجه شود.

در پایان مراسم از رانندگان نمونه شهر قزوین با اهدای لوح و جوایزی تقدیر شد.