  1. بین الملل
۲۷ آذر ۱۳۹۱، ۱۶:۱۹

حمله همزمان به دو مرکز پلیس در شرق لیبی

حمله همزمان به دو مرکز پلیس در شرق لیبی

منابع لیبیایی از حمله همزمان به دو مرکز پلیس در شرق و غرب بنغازی در شرق لیبی خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه روسیا الیوم ، منابع امنیتی لیبیایی اعلام کردند: بامداد امروز دو مرکز پلیس در شهر بنغازی مورد حمله همزمان قرار گرفته است.

این منابع بیان کردند: یک بمب در داخل یک خودروی خالی پارک شده در برابر مرکز پلیس "قاریونس" در غرب بنغازی پرتاب شد و انفجاری دیگر در برابر یک مرکز پلیس در شرق بنغازی رخ داد.

منابع فوق اعلام کردند: در اثر این انفجار خساراتی به ساختمان پلیس وارد آمد اما در این حملات تلفات انسانی به دنبال نداشت.

این در حالی است که افراد ناشناس روز یکشنبه با یک موشک به مرکز پلیس بنغازی حمله کرده بودند که در اثر آن یک پلیس کشته شده بود.

منابع پلیس در بنغازی همچنین اعلام کرده بودند که در درگیری پس از این حمله سه پلیس کشته شده بودند.

کد مطلب 1768670

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها