برگزاری جشنواره کشوری و استانی مطبوعات، خبرگزاری ها و پایگاه های اینترنتی

به گزارش خبرگزاری مهر، رسول عطاپوری با اعلام این خبر گفت: جشنواره امسال در پنج بخش مطبوعات کشوری، مطبوعات استانی، خبرگزاری ها و پایگاه های اینترنتی و بخش ویژه برگزار خواهد شد.

وی افزود: اهالی رسانه می توانند آثار خود را در بخش مطبوعات کشوری با موضوعات و زمینه های سرمقاله و یادداشت، مقاله سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، گزارش خبری و غیرخبری، عکس خبری و غیر خبری مصاحبه، خبر، تیتر، طنز مکتوب، طرح و کاریکاتور، صفحه آرایی و مقالات پس از مراجعه به سایت سمان و تکمیل فرم ها با توجه به زمینه و گرایش خود تکمیل و به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.

عطاپوری یادآور شد: بخش مطبوعات استانی نیز در این فراخوان شامل سرمقاله و یادداشت، مقاله سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، گزارش خبری و غیر خبری،عکس خبری و غیر خبری، مصاحبه، خبر، تیتر، طنز مکتوب، طرح و کاریکاتور و صفحه آرایی است.

سرپرست معاونت فرهنگی و مطبوعاتی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز درباره نحوه حضور در بخش خبرگزاری ها نیز اظهار داشت: خبر، گزارش، عکس، مصاحبه، تفسیر و تحلیل خبر شامل این بخش است.

وی افزود: خبرنگاران پایگاه های اینترنتی نیز می توانند آثار خود را از قبیل خبر، گزارش،عکس، مصاحبه، تفسیر و تحلیل خبر به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.

سرپرست معاونت فرهنگی و مطبوعاتی ارشاد استان البرز همچنین محورهای پنج گانه بخش ویژه جشنواره نوزدهم را اینگونه برشمرد و گفت: تبیین نقش مطبوعات و رسانه ها در تحکیم اقتصاد مقاومتی و محق شدن تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی، تبیین کارکرد رسانه ها با کلام صادقانه، نگاه منصفانه، نقد مشفقانه، آسیب شناسی اجتماعی و فرهنگی با محوریت تأکید بر اصول اعتقادی، احکام و عبادات، ترویج ازدواج جوانان، تربیت کودکان و نونهالان، ترویج و تبلیغ فرهنگ کار و کار آفرینی و تبیین جایگاه تعاونی ها در تحکیم بنیان های اقتصادی کشور، همگرایی و اتحاد جهان اسلام برای مقابله با توطئه های صهیونیستی و حمایت از بیداری ملت های مسلمان عناوین بخش ویژه این جشنواره را شامل می شود.

عطاپوری در پایان افزود: علاقمندان حضور در جشنواره مطبوعات و خبرگزاریها تا 15 دی ماه سال جاری فرصت دارند آثار خود را ارسال نمایند.