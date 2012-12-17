شمقدری سرزده از دبیرخانه فیلم فجر دیدن کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، جواد شمقدری رئیس سازمان سینمای کشور عصر روز گذشته بدون اطلاع قبلی از دبیرخانه سی و یکمین جشنواره بین المللی فیلم فجر بازدید کرد. رئیس سازمان سینمایی ضمن بازدید از بخش های مختلف جشنواره به اتفاق محمدرضا عباسیان دبیر این رویداد مهم سینمایی به صورت جداگانه با مدیران بخش های مختلف در خصوص روند فعالیت ها و اقدامات انجام شده در حوزه های مربوطه به گپ و گفت پرداخت.

روابط عمومی جشنواره بین المللی فیلم فجر در تعاقب این رویداد خبر داد در آینده نزدیک نشست مشترکی با حضور همه مدیران جشنواره و مسئولان بخش های مختلف با رئیس سازمان سینمایی برگزار می شود.

شایان ذکر است سازمان سینمایی کشور، مقارن با سی و چهارمین سالگرد پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی، سی و یکمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم فجر را در قالب مسابقه سینمای ایران و جهان از تاریخ 12 لغایت 22 بهمن ماه 1391 به دبیری محمدرضا عباسیان برگزار می‌شود.