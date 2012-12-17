سازمان تحقیقات هسته ای اروپا عضو ناظر سازمان ملل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رال هویر مدیر کل سازمان تحقیقات هسته ای اروپا اظهار داشت: برای سرن افتخار بزرگی است که به جایگاه ناظر در مجمع عمومی سازمان ملل دست یافته است. سرن از سابقه طولانی همکاری با سازمان ملل و سازمانهای وابسته به آن برخوردار است که تاریخ آنها به سال 1954 بازمی گردد که این آزمایشگاه با حمایت یونسکو تأسیس شد.

علاوه بر این ارتباط تاریخی، سرن توافقهای همکاری با دفتر سازمان ملل در ژنو و چندین سازمان تخصصی سازمان ملل امضا کرده است.

قطعنامه ای که به سرن جایگاه ناظر اعطا کرده توسط فرانسه و سوئیس به عنوان دو کشور میزبان این سازمان ارائه شد و مورد پذیرش 18 کشور دیگر و چندین کشور غیر عضو قرار گرفت.

مهمترین علت این اعطا شدن جایگاه ناظر به سازمان تحقیقات هسته ای اروپا این بوده است که فعالیتهای سرن حوزه هایی را تحت پوشش قرار داده که سازمان ملل به شدت به آن علاقمند است.

سرن و سازمان ملل فعالانه به مسئله نشر دانش در زمینه علم و فناوری توجه نشان می دهد. سرن به واسطه پروژه های خود که دانشمندان بسیاری را از سراسر جهان گردهم جمع کرده، همواره به عنوان سازمانی برای گفتگوی بین ملتها در نظر گرفته شده و یک نمونه در رابطه با همکاری بین المللی تلقی می شود.

رالف هویر مدیرکل سازمان تحقیقات هسته ای اروپا اظهار داشت: اعطای جایگاه ناظر به سرن نشان دهنده اهمیتی است که سازمان ملل برای علم و نقش آن در جامعه قائل شده است. سرن آماده ارائه مهارتهای خود در این زمینه به مجمع عمومی و سایر سازمانهای وابسته به سازمان ملل با هدف ترویج نقش مهم علوم پایه در توسعه است.

این قطعنامه روز جمعه 14 دسامبر ( 24 آذر ماه) تصویب شد و قرار است امروز دوشنبه 17 دسامبر ( 27 آذر) رالف هویر مدیرکل سرن و بان کی مون دبیرکل سازمان ملل دیدار کنند.