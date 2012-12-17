مرجع رسمی اعلام روزهای آلوده در کشور محیط زیست است

به گزارش خبرنگار مهرمحمد جواد محمدی‌زاده پیش از ظهر دوشنبه در نشست خبری تشریح برنامه‌های دوازدهمین نمایشگاه بین‌المللی محیط زیست اظهار داشت: اساسا برگزاری نمایشگاه در اندازه‌های بزرگتر نسبت به سالهای گذشته از نظر نظام و سازمان حفاظت محیط زیست دارای پیام روشنی است.

به گفته وی کشور در شرایط تحریم قرار دارد و فلج کردن فعالیت‌های اقتصادی هدف دشمنان است، اینکه نمایشگاهی با این کیفیت برگزار می‌شود علیرغم تحریم‌ها اراده نظام بر فعالیت‌های مختلف بسیار جدی است.

معاون رئیس جمهور افزود: شعار نمایشگاه ترویج فرهنگ عمومی در حوزه محیط زیست است. در حوزه فرهنگ‌سازی نقش رسانه‌ها بی‌بدیل است که باید این نقش به صورت کامل ایفا شود.

وی ادامه داد: وسعت نمایشگاه امسال 12 هزار مترمربع و با حضور500 شرکت که 3 شرکت خارجی هستند برگزار خواهد شد.

محمدی‌زاده گفت: حضور حداکثری صنایع بزرگ و نوآور در این نمایشگاه نیز چشمگیر است. صنایعی همچون فولاد، نفت و گاز در نمایشگاه امسال حضور خواهند داشت.

به گفته رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در نمایشگاه سال گذشته تنها 12 استان حضور داشتند و امسال این آمار به 27 استان رسیده است که در نمایشگاه حضور خواهند داشت.

وی اضافه کرد: همچنین در حاشیه برگزاری نمایشگاه 40 کارگاه آموزشی در مسائل مختلف دریا، آموزش و پژوهش، محیط طبیعی با حضور کارشناسان، صاحب‌نظران و دانشجویان برگزار می‌شود.

معاون رئیس جمهور افزود: مدیریت پسماند، آلایندگی هوا، استاندارد فاضلاب، استاندارد زیست محیطی و همچنین استفاده بهینه از ظرفیت‌های کشور در حوزه محیط زیست از جمله مسائلی است که در نمایشگاه امسال مد نظر قرار گرفته شده است.

محمدی‌زاده تصریح کرد: در این نمایشگاه به مسائل کیفی توجه ویژه شده و دستاوردها و یافته‌های جدیدی حضور خواهند داشت و همچنین چند شبکه تلویزیونی و رادیویی به صورت زنده برنامه‌هایی را تهیه و پخش خواهند کرد.

به اعتقاد وی،:باید دبیرخانه ثابتی در روابط عمومی سازمان محیط زیست برای نمایشگاه‌های سال آینده پیش‌بینی و راه‌اندازی شود و در طول سال این دبیرخانه به فعالیت‌های مختلف بپردازد.

700 میلیارد تومان اعتبار برای ارتقا استاندارد خودرو ها نیاز است

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست درباره مسئله آلودگی هوا گفت: برخوردهای متفاوتی با راهکارهای دولت و سازمان حفاظت محیط زیست برای مقابله با آلودگی هوا می‌شود. طرح جامع کاهش آلودگی هوا در شهرهای بزرگ در حال انجام است و ما از روند کار در مجموع راضی هستیم.

وی گفت: علاقه داشتیم که خودروهای اسقاطی زودتر و بیشتر از چرخه حمل و نقل عمومی خارج می‌شد اما ظرفیت‌های کشور این اجازه را نداد.

معاون رئیس جمهور گفت: فرآیند اصلاح خطوط صنعتی خودرو به دلیل شرایط تحریم فشار بسیار سنگینی را به صنایع وارد کرد. 700 میلیارد تومان اعتبار نیاز است که خطوط تولید خودرو در کشور اصلاح شود اما در این شرایط تأمین این منبع به سختی انجام می‌شود.

اختلافی در تعداد روزهای سالم و ناسالم بین محیط زیست و شهرداری وجود ندارد

محمدی‌زاده با اشاره به جلسه روز گذشته شورای شهر تهران گفت: در شورای شهر تهران درباره آلودگی هوا بحث‌های فراوان بوده. نمی‌دانم چرا بعضی‌ها اصرار دارند که بگویند در مشکل آلودگی هوا تعدادی فوت کرده‌اند.

وی گفت: مرجع اعلام این مسائل در کشور وزارت بهداشت است. این آلودگی‌ها برای عموم جامعه مضر است و برای برخی افراد خاص مضرتر است.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه اگر قرار است آماری در کشور داده شود مرجع آن باید اعلام کند، گفت: سازمان حفاظت محیط زیست مرجع اعلام روزهای آلوده در کشور است.

وی در خصوص تناقض های مطرح شده در آمار روز های سالم و ناسالم در جلسه شورا گفت: بین آمار سازمان محیط زیست و شهرداری اختلافی وجود ندارد.

کیفیت هوا در تهران 30 درصد نسبت به سال گذشته بهبود یافته است

معاون رئیس جمهور افزود: به عنوان مثال در گاز CO در سال 90 تنها 251 روز پاک داشتیم و در سال جاری تعداد روزهای پاک به 254 روز رسیده است.

محمدی‌زاده ادامه داد: همچنین در گاز NO2 در سال گذشته 23 روز پاک و در سال جاری 117 روز پاک را پشت سر گذاشته‌ایم. فقط در موضوع ریزگردها وضعیت متفاوت است و تعداد روزهای پاک کمتری داشتیم.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه در تهران 30 درصد کیفیت هوا نسبت به سال گذشته بهتر شده است، ادامه داد: تعطیلی به خاطر آلودگی هوا به این دلیل است که نمی‌گذاریم شرایط به مرز اضطرار برسد و تصمیم گیری در مورد آن تنها به عهده سازمان محیط زیست است اما استانداری آن را اعلام می کند.

وی گفت: طرح‌هایی که برای مقابله با آلودگی هوا در کشور استفاده می‌شود حاصل تجربیات کشورهایی همچون مکزیکوسیتی و سایر کشورهای جهان است، امکانات در کشور محدود است و با توجه به شرایطی که در حال حاضر داریم کسانی که راه‌حل جدی دارند بگویند تا ما از آن استقبال کنیم.

