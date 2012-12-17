شناسایی و دستگیری سارقان 70 دستگاه پکیج در قم

به گزارش خبرگزاری مهر، جانشین فرماندهی انتظامی استان قم اظهار داشت: در پی کسب خبری مبنی بر سرقت 70 دستگاه پکیج از انباری یک مغازه، با توجه به اهمیت موضوع، ضمن هماهنگی‌های با مقام قضایی استان، بلافاصله تیم ویژه ای از کارآگاهان آگاهی جهت شناسایی و دستگیری سارقان به محل مورد نظر اعزام شدند.



سرهنگ محمدرضا میرحیدری گفت: کارآگاهان در ادامه با انجام اقدامات فنی و پلیسی، به دو نفر کارگر انباری مشکوک که در تحقیقات از کارگران، متوجه ضد و نقیض گویی‌های آنها می‌شوند، در نهایت هردو کارگر به سرقت 70 دستگاه پکیج اعتراف، که در این رابطه پنج نفر مالخر نیز شناسایی و دستگیر شدند.



گفتنی است: با تحویل اموال به مالباخته، در نهایت متهمان باقرار قانونی مناسب ، روانه زندان شدند.



راه اندازی سامانه خطوط شبانه در ناوگان حمل و نقل درونشهری قم



مدیر عامل سازمان اتوبوسرانی شهرداری قم با تبریک روز ملی حمل ونقل به تمامی تلاشگران و فعالان عرصه حمل و نقل علی الخصوص حمل ونقل درون شهری و رانندگان گفت: توسعه حمل و نقل عمومی حسب تاکیدات شهردار قم از جمله استراتژی سازمان اتوبوسرانی بمنظور پاسخگویی به تقاضاهای حمل و نقلی درون شهری می باشد.



سعید امراللهی با اعلام این خبر اظهار داشت نظر به اینکه شهر مقدس قم به واسطه بارگاه مطهر و منور بی بی حضرت معصومه(س) و همچنین مسجد مقدس جمکران، ام القرای جهان اسلام بوده و همواره پذیرای زائران و مسافرین و مشتاقان اهل بیت(س) از اقصی نقاط دنیا و کشور در طول شبانه روز می‌باشد لذا یکی از مهمترین راهکارهای رفع مشکلات ترافیکی در جامعه شهری کلانشهر قم، توسعه حمل و نقل عمومی است.



وی افزود: بمنظور اهتمام و تکریم به نیازهای مذکور، فعالیت سامانه خطوط شبانه در خطوط (معابر) اصلی شهر که از تراکم تقاضای سفر نسبی برخوردار هستند برنامه ریزی شده و خط مسیر 72 تن به حرم مطهر از مسیر خیابان امام خمینی(ره) بعنوان اولین خط از سامانه خطوط شبانه بطور آزمایشی راه اندازی گردید که انشاء الله برنامه ریزی دیگر خطوط در معابر اصلی شهر و تکمیل سامانه موصوف در دستور کار قرار گرفته است.



سعید امراللهی در ادامه اذعان داشت : خطوط مذکور پس از خروج ناوگان فعال جاری ،به تناسب زمان فعالیت در شش ماهه اول و دوم، از ساعت 22 لغایت پنج و نیم صبح فعال بوده و ارائه خدمات سرویس دهی در طول شب را عهده دار است.



مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی شهرداری قم در پایان تصریح کرد: همانگونه که قبلا کرارا تاکید شده به همشهریان عزیز توصیه می‌شود با استفاده از حمل و نقل عمومی و بمنظور کمک به توسعه پایدار حمل و نقل عمومی و همکاری در ترافیک شهری؛ و به منظور داشتن شهری مناسب برای سکونت از خودروهای عمومی استفاده نمایند.



همایش حوادث شایع در صنعت گاز، در شرکت گاز استان قم برگزار شد



در همایش حوادث شایع در صنعت گاز که به همت واحد HSE، روابط عمومی و رفاهی اجتماعی و با حضور مدیرعامل، هیئت مدیره و پیمانکاران واحدهای عملیاتی در سالن اجتماعات شرکت گاز استان برگزار شد، پیام معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران در این همایش قرائت شد



مهندس اوجی در این پیام اظهارداشت: گاز طبیعی یکی از نعمت های بیشمار خداوند است که بهره گیری از آن موجب رفاه و آسایش بشریت را فراهم آورده است گفت: برای بهره برداری بهینه و ایمن از این نعمت خدادادی باید اصول و موازین مربوط به HSE را با دقت و تلاش بسیار بکار بندیم.



وی، تحقق این موضوع را منوط به برنامه ریزی دست اندرکاران و پیمانکاران صنعت گاز دانست و افزود: در مسیر توسعه صنعت گاز باید تمامی فعالیت ها بر پایه سلامت، ایمنی و توجه روز افزون بر حفظ محیط زیست باشد.



معاون وزیر نفت و مدیر عامل شرکت ملی گاز ایران، در این پیام برنامه ریزی دراز مدت صنعت گاز را بر مبنای شناسایی کامل خطرات، ارزیابی مخاطرات از نظر توان آسیب رسانی، تامین ابزار مقابله با خطرات و جلوگیری از بروز و تکرار حوادث عنوان کرد و گفت: ارائه محصولی مطلوب و کم خطر به مصرف کنندگان، نیازمند مشارکت عمومی و بهره گیری از همه ظرفیت ها و تجارب چندین ساله در عرصه گاز است.



مهندس صالح پرور رئیس واحد HSE شرکت گاز استان هدف از برگزاری این همایش را پیشگیری از وقوع حوادث شایع در صنعت گاز اعلام کرد و افزود: بی توجهی به نکات ایمنی و بهداشت کار در صنعت گاز ضمن به خطر انداختن جان فرد می تواند یک حادثه سهمگین را در سطح جامعه رقم بزند.

