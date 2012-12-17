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۲۷ آذر ۱۳۹۱، ۱۵:۲۳

تکلیف حسین عبدی امشب مشخص می‌شود/ جلسه با رویانیان و سفر به انگلیس

تکلیف حسین عبدی امشب مشخص می‌شود/ جلسه با رویانیان و سفر به انگلیس

تکلیف حسین عبدی گزینه مربیگری پرسپولیس امشب و پس از برگزاری جلسه با محمد رویانیان مشخص خواهد شد. عبدی در صورت حضور در کادر فنی پرسپولیس برای لغو تعدادی از برنامه‌هایش به انگلستان می‌رود.

حسین عبدی در گفتگو با خبرنگار درباره آخرین وضعیت همکاری‌اش با باشگاه پرسپولیس تصریح کرد: من روز گذشته (یکشنبه) جلسه ای با یحیی گل محمدی داشتم و به صورت کلی درباره نحوه همکاری با یکدیگر صحبت کردیم. قرار شد در این برهه از زمان هر کمکی از دست‌مان بر می‌آید انجام بدهیم.

وی افزود: امشب (دوشنبه شب) جلسه‌ای را با محمد رویانیان دارم و پس از این جلسه مشخص می‌شود که آیا با پرسپولیس همکاری می‌کنم یا خیر.

عبدی در پاسخ به این سئوال که "خواسته شما از رویانیان و گل محمدی چه بوده که روند مذاکرات طولانی شده است"؟ گفت: قبول کنید هر کس برای زندگی خودش برنامه ریزی دارد که این برنامه برای آن فرد تعهد ایجاد می‌کند. به همین خاطر باید نوع همکاری و شرح وظایف مشخص و از هر فرد بنا به توانمندی‌هایش استفاده شود.

گزینه مربیگری پرسپولیس در خصوص بازگشتش به انگلستان و همکاری با کادر فنی تیم‌های پایه این کشور، تاکید کرد: در صورتی که با پرسپولیس به توافق برسم به احتمال زیاد فردا از دبی به انگلستان می‌روم تا هماهنگی‌های لازم را انجام بدهم و هرچه زودتر به ایران برگردم.

کد مطلب 1768679

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