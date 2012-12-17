حسین عبدی در گفتگو با خبرنگار درباره آخرین وضعیت همکاری‌اش با باشگاه پرسپولیس تصریح کرد: من روز گذشته (یکشنبه) جلسه ای با یحیی گل محمدی داشتم و به صورت کلی درباره نحوه همکاری با یکدیگر صحبت کردیم. قرار شد در این برهه از زمان هر کمکی از دست‌مان بر می‌آید انجام بدهیم.

وی افزود: امشب (دوشنبه شب) جلسه‌ای را با محمد رویانیان دارم و پس از این جلسه مشخص می‌شود که آیا با پرسپولیس همکاری می‌کنم یا خیر.

عبدی در پاسخ به این سئوال که "خواسته شما از رویانیان و گل محمدی چه بوده که روند مذاکرات طولانی شده است"؟ گفت: قبول کنید هر کس برای زندگی خودش برنامه ریزی دارد که این برنامه برای آن فرد تعهد ایجاد می‌کند. به همین خاطر باید نوع همکاری و شرح وظایف مشخص و از هر فرد بنا به توانمندی‌هایش استفاده شود.

گزینه مربیگری پرسپولیس در خصوص بازگشتش به انگلستان و همکاری با کادر فنی تیم‌های پایه این کشور، تاکید کرد: در صورتی که با پرسپولیس به توافق برسم به احتمال زیاد فردا از دبی به انگلستان می‌روم تا هماهنگی‌های لازم را انجام بدهم و هرچه زودتر به ایران برگردم.