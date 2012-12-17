دعوت از مردم شهیدپرور اصفهان برای شرکت در تشییع 15شهید

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان اصفهان در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: این روزها در ایام شهادت قافله سالار شهیدان کربلا حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و 72 تن از یاران باوفای ایشان، شهر شهیدان اصفهان میزبان سبک‌بالان عاشقی است که در راه دوست سر از پا نشناختند و جان خویش را در راه دوست نثار کردند و به مقام لقای الهی رسیدند.

در این اطلاعیه آمده است: ورود مسافران بهشت به شهر شهادت، فرصت مغتنمی است که شهروندان بار دیگر عطر شهادت را در کوچه کوچه شهر استشمام کرده و با یاد ایثارگران، ضمن تجدید بیعت با آرمان‌های بلند آنها و رهبر عزیزمان برای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت کمر همت ببندیم.

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی زمان مراسم تشییع پیکر 15 تن از شهدای گمنام دفاع مقدس را روز سه شنبه ساعت 9:30 از خیابان کمال اسماعیل، مقابل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به سمت میدان فیض اعلام کرد.

به گزارش مهر، 14 تن از این شهدا که فردا در اصفهان تشییع می‌شوند، شهید گمنام و یک شهید با نام سید باقر رضوی است که در شهر دهق تشییع و به خاک سپرده می‌شود.



این شهدا در عملیات والفجر هشت، ثارالله، بدر و خیبر به شهادت رسیده‌اند.

همایش بین‌المللی طلایه‌داران عفاف و حجاب در اصفهان برگزار می‌شود

همایش بین‎المللی تجلیل از طلایه‌داران عفاف و حجاب و نقش بیداری اسلامی در اصفهان به همت جامعةالمصطفی (ص) العالمیه برگزار می‌شود.



این همایش با حضور فعالان فرهنگی کشورهای مختلف با هدف ترویج و تعمیق و ارتقاء فرهنگ عفاف و حجاب در داخل کشور و تلاش جهانی برای دفاع از حقوق زنان محجبه برگزار خواهد شد.



دبیرخانه این همایش با ارسال فراخوانی از طلاب و فرهیختگان دعوت به عمل آورده است تا با ارسال آثار خود، به ارتقاء علمی و معنوی این همایش بیفزایند.



علاقه مندان تا نیمه دی برای اعلام شرکت در این همایش فرهنگی و علمی مهلت دارند.