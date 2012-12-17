ترانزیت 7میلیون تن کالا از استان البرز به دیگر استان های کشور

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد عطرچیان ظهر دوشنبه در مراسم گرامیداشت حمل و نقل و رانندگان که در سالن اجتماعات باشگاه فرهنگی ورزشی میلاد برگزار شد، اظهار داشت: در حوزه حمل و نقل 15 میلیون تن گردش کالا در استان البرز بوده است که 7 میلیون به خارج از استان و 8 میلیون تن نیز وارد شده است.



وی ادامه داد: ما در مسیر ترانزیت 14 استان قرار گرفته ایم به همین دلیل میزان قابل توجه ای از تردد کالاها مربوط به ترانزیت کالا است.



600 هزار سفر در سال گذشته از استان البرز



مدیر کل حمل و نقل و پایانه های استان البرز تصریح کرد: جمع سفرهای کامیون ها 600 هزار سفر در سال گذشته بوده است که این تعداد گردش سفرهای وسایل نقلیه باربری است.



عطرچیان افزود: در سه روز پایانی هفته تقریباً یک میلیون و 300 تردد روزانه انواع وسیله نقلیه را شاهد هستیم.



وی گفت: اتوبان قزوین به کرج 80 تا 100 هزار خودرو در روز تردد می کند که این تعداد در اتوبان تهران به کرج روزانه 180 تا 200 هزار خودرو است که بیشترین بار سفر در کشور است.



مدیرکل حمل و نقل و پایانه های استان البرز ادامه داد: 12 هزار کامیون در استان البرز داریم که هشت هزار و 500 راننده در البرز شناسایی و دارای کارت هوشمند هستند.



عطرچیان اظهار داشت: در حال حاضر 75 شرکت باربری فعال در استان البرز ثبت و در حال فعالیت است.