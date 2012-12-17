350 هزار عنوان کتاب در نمایشگاه گلستان عرضه می شود

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالحسن امامی ظهر دوشنبه درنشست مدیر کل فرهنگ وارشاد اسلامی گلستان با خبرنگاران استان افزود: 15 ناشر از استان گلستان در این نمایشگاه حضوردارند و کتاب ها با 40درصد تخفیف عرضه می شود.

وی ادامه داد: 400 میلیون بن کتاب هم در این نمایشگاه عرضه می شود که طبق سالهای قبل بانک صادرات متولی این بخش است و این درحالی است که سال قبل تنها 340 میلیون تومان بن کارت صادر شده بود.



وی تصریح کرد: در نقد وبررسی کتب ما سعی کردیم تا از نویسنده های بومی که علاقمند هستند و امسال کتابهایشان در نمایشگاه حضور دارد برای نقد استفاده کنیم و رونمایی از کتاب ها هم امسال توسط خود ناشرین در غرفه ها انجام می شود.



امامی اظهار داشت: در جشنواره گام اول که اختتامیه آن در گلستان برگزار می شود هزار و590 کتاب به جشنواره رسیده بود که 94 اثر از گلستان بود که 40 اثر از گلستان به مرحله نهایی راه یافت و چهار اثر هم از گلستان جزو آثاری است که تجلیل می شوند.



امامی بیان داشت: محورهای جشنواره گام اول در شعر کودک وبزرگسال ،داستان کودک و بزرگسال، علم کلام، اخلاق و عرفان وعلوم قرآنی حدیث و سیره معصومین است که برگزیدگان این جشنواره که شامل 30 نفر هستند درروز ششم دی ماه تجلیل می شوند.



وی اظهارداشت: نشریات کتاب کشور از سال هزار و340 به بعد درغرفه کتابخوانی عمومی محل نمایشگاه قابل بازدید است.