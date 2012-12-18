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۲۸ آذر ۱۳۹۱، ۸:۵۳

کیادهی با مهر عنوان کرد:

سرعت بخشی به فعالیتهای عمرانی در ساری/ تدوین بودجه شهرداری در موعد مقرر

سرعت بخشی به فعالیتهای عمرانی در ساری/ تدوین بودجه شهرداری در موعد مقرر

ساری - خبرگزاری مهر: رئیس کمیسیون بودجه و مالی شورای اسلامی شهر ساری گفت: فعالیت های عمرانی در شهر ساری سرعت خوبی گرفته است.

محمد حسن محمدی کیادهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شهرداری فعالیتهای خوبی داشته و تعامل شهردار با اعضای شورا و مردم بسیار مطلوب است.

وی با اشاره به اینکه عده ای قصد دارند اقدامات عمرانی صورت گرفته در شهر ساری را کم اهمیت جلوه دهند، افزود: مردم بخوبی می دانند که این اقدامات نه تنها سطحی نیست بلکه اساسی، اصولی و حتی زیربنایی است.

محمدی کیاهی یادآور شد: پروژه رها شده ذغالچال فعال شده و سطح پارکینگ های عمومی شهر به طرز محسوسی افزایش یافت و فعالیت های عمرانی شهر سرعت قابل ملاحظه ای پیدا کرده است .

وی از شهرداری خواست با فعالیت بیشتر نشان دهد که شان مردم ساری هنوز بالاتر از این اقدامات عمرانی رفاهی است.

رئیس کمیسیون بودجه و مالی شورای شهر ساری گفت: امسال بودجه شهرداری طبق قانون و بموقع اختصاص خواهد یافت.

شهر ساری، مرکز مازندران بیش از 400 هزار نفر جمعیت دارد.

کد مطلب 1768688

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