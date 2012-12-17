لزوم رفع ابهام در قوانین/حمایت از برنامه های جامع مدیریتی برای اصلاح قوانین

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مصطفی پورمحمدی پیش از ظهر یکشنبه در آیین معرفی مدیر کل جدید سازمان بازرسی استان کرمان اظهار داشت: وجود ابهام در قوانین باعث هدر رفت امکانات و محدود شدن فرصت ها می شود.

وی گفت: باید با استفاده بهینه از امکانات در مسیر پیشرفت و تعالی کشور حرکت کنیم.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: همگی باید برای اصلاح قوانین تلاش کنیم و در این میان نقش دستگاه های دولتی به دلیل امکانات گسترده و اختیارات بیشتر بسیار تاثیرگذار است.

حجت الاسلام پورمحمدی با اشاره به حمایت از برنامه های جامع مدیریتی برای اصلاح قوانین افزود: همگی باید برای رفع مشکلات مردم تلاش کنیم و این امر یکی از مهم ترین اموری است که مسئولین باید به جد پی گیر آن باشند.

وی گفت: اگر قوانین به صورت شفاف نبوده و ابهام داشته باشند، باعث بروز مشکلاتی در اجرای آن ها می شود و بنابراین باید این ابهامات شناسایی و رفع شوند.

حجت الاسلام پورمحمدی ابراز داشت: وجود برخی شرایط و تردیدها باعث می شود که سرمایه گذاری در کشور بهره وری لازم را نداشته باشد.

وی تصریح کرد: برای کاهش فاصله بین دهک های بالا و پایین جامعه تلاش های بسیاری صورت گرفته که از آن جمله می توان به هدفمندکردن یارانه ها، توسعه زیرساخت ها و سهام عدالت اشاره کرد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور یادآور شد: دولت و مسئولین باید تلاش های خود را در این خصوص به شکل پررنگتری ادامه دهند.

در این آیین حسین هاشمی به عنوان مدیر کل بازرسی استان کرمان معرفی و از زحمات احمد آبیار مدیر کل سابق بازرسی استان کرمان قدردانی شد.