17 طرح کشاورزی توسط مددجویان گچسارانی به بهره برداری رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، امرالله فروزنده گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون یک میلیارد و 700 میلیون ریال برای اجرایی شدن این طرح ها هزینه شده است.

وی بیان داشت: این طرحها در قالب صیفی کاری، ذرت کاری و برنجکاری به بهره برداری رسیده اند.

فروزنده توانمندسازی و اشتغال خانواده های تحت حمایت را اساسی ترین سیاست کمیته امداد عنوان کرد و افزود: با استفاده از ظرفیت های موجود هر منطقه و توان مددجویان برای اجرای طرح، زمینه اشتغال مددجویان برای رسیدن به خودکفایی و خوداتکایی فراهم می شود.

کمک چهار میلیون ریالی کارکنان کمیته امداد استان به ایتام تحت حمایت

دبیر شورای اطلاع رسانی کمیته امداد کهگیلویه و بویراحمد از کمک چهار میلیون ریالی کارکنان کمیته امداد به ایتام تحت حمایت این نهاد خبر داد.

مصیب حیدری گفت: در راستای کمک به ایتام و رفع مشکلات و نیازمندی های آنان 35 نفر از کارکنان کمیته امداد استان به ایتام تحت حمایت کمک کردند.

وی بیان داشت: این مبلغ در آبان ماه سال جاری توسط کارکنان این نهاد حمایتی به ایتام اهدا شده است.

بهره مندی2262 مددجوی بویراحمدی از آموزش های طرح فلاح

مدیر کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان بویر احمد از شرکت دو هزار و 262 نفر از مددجویان تحت حمایت کمیته امداد این شهرستان در کلاس های آموزشی طرح فلاح خبر داد.

زریر انصاری گفت: برای اجرای این طرح مبلغ یک میلیون و 440 هزار ریال هزینه شده است.

وی بیان داشت: آموزش و آگاهی دادن به افراد رکن اصلی پیشرفت در یک جامعه است.

انصاری با بیان اینکه این افراد از ابتدای سال جاری تاکنون از این کلاسها برخوردار شده اند، اظهار داشت: هدف از اجرای طرح فلاح ارتقاء سطح آگاهی خانواده ها در مورد احکام شرعی و پاسخگویی به شبهات دینی و رعایت شئونات اسلامی در زندگی فردی و اجتماعی و تقویت بصیرت دینی در بین مددجویان است.

اعزام 80 زن سرپرست خانوار مددجوی بویراحمدی به اردوهای زیارتی

مدیر کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان بویراحمد گفت:80 زن سرپرست خانوار تحت حمایت کمیته امداد این شهرستان به اردوهای زیارتی و سیاحتی اعزام شدند.

زریر انصاری افزود: خانوارهای زنان بی سرپرست و بدسرپرست که توانایی اداره زندگی خود را بنا به دلایل متعدد ندارند از طریق کمیته امداد حمایت می شوند.

وی بیان داشت: این مددجویان از ابتدای سال جاری تاکنون با هزینه یکصد میلیون ریال به اردوهای زیارتی و سیاحتی اعزام شدند.

انصاری هدف از اعزام این زنان را آشنایی با اماکن زیارتی و سیاحتی کشور و امید به زندگی عنوان کرد و افزود: این افراد زنان سپرست خانواری هستند که در عرصه خود اشتغالی و تحصیل فرزندان موفق عمل کرده اند.

وی تهیه جهیزیه برای دختران، کمک های عمرانی و تحصیلی و معافیت فرزندان پسر زنان سرپرست خانوار از خدمت سربازی را از دیگر خدمات کمیته امداد در حمایت از این خانواده ها عنوان کرد.

بهره مندی 1100 دانش آموز مددجوی کهگیلویه ای از کلاس های تقویتی

مدیر کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان کهگیلویه از شرکت یکهزار و 100 دانش آموز تحت حمایت کمیته امداد این شهرستان در کلاس های تقویتی خبر داد.

عنایت رحیمی نیا گفت: 210میلیون ریال برای برگزاری این کلاسها هزینه شده است.

وی بیان داشت: کمک به رشد و ارتقاء وضعیت تحصیلی دانش آموزان از برنامه ها و خدمات کمیته امداد به دانش آموزان تحت حمایت است.

رحیمی نیا افزود: این امر در راستای تقویت بنیه علمی دانش آموزان مشغول به تحصیل در مقطع دبیرستان انجام شد.

پرداخت بیش از 42 میلیارد ریال کمک معیشت به مددجویان کهگیلویه

مدیر کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان کهگیلویه از پرداخت بیش از 42 میلیارد ریال کمک معیشت به مددجویان تحت حمایت کمیته امداد این شهرستان خبر داد.

عنایت رحیمی نیا گفت: در راستای بهبود وضعیت معیشت خانواده ها و جهت جبران بخشی از کاستی ها و آلام زندگی مددجویان تحت حمایت بالغ بر 42میلیارد و633 میلیون ریال کمک معیشت از ابتدای سال جاری تاکنون به حساب آنان واریز شده است.

وی افزود: علاوه بر کمک معیشت ماهیانه، مشکلات مالی و معیشتی این خانواده ها بررسی و درصورت داشتن شرایط، مبالغی به صورت وام قرض الحسنه یا کمک نقدی بلا عوض به خانواده های نیازمند نیز پرداخت خواهد شد.

رحیمی نیا میزان مستمری برای هریک از خانواده های یک نفره را 400 هزار ریال عناون کرد و اظهار داشت: خانواده های دو نفره 450هزار ریال، سه نفره 550 هزارریال، چهار نفره600 هزار ریال و خانوارهای بیش از پنج نفر750 هزار ریال در یافت می کنند.

وی سیاست اصلی کمیته امداد را توانمند سازی و خوداتکایی خانواده ها با اجرای طرح های اشتغالزا عنوان کرد.