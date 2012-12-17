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۲۷ آذر ۱۳۹۱، ۱۴:۵۴

اعلام اسامی 14 زائر مجروح ایرانی حادثه تکریت عراق

اعلام اسامی 14 زائر مجروح ایرانی حادثه تکریت عراق

مدیرکل عتبات عالیات سازمان حج و زیارت اسامی مجروحان ایرانی عملیات انتحاری تکریت عراق را اعلام کرد.

مسعود اخوان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر افزود: در عملیات‌ انتحاری تکریت عراق 14 نفر از زائران ایرانی اعزامی از استان‌های خراسان جنوبی و آذربایجان شرقی مجروح شدند و خوشبختانه هیچ یک از زائران کشته نشدند.

وی گفت: در انفجار امروز خدیجه فاضلی، فاطمه محمدی، زهرا سبزی، زهرا محمدنژاد، جلیلیه فاضلی، طیبه براتی، فاطمه کلاته، قدرت خسروی، علی فاضلی و مبینا رمضانی از استان خراسان جنوبی مجروح شدند .

به گفته وی ، زائران ایرانی با نامهای شهرزاد پورمرتضی، معصومه شیخ‌لو، آیتین گشتی‌علمدار و محمد علی قنبری نیز از استان  آذربایجان شرقی بودند که در این انفجار مجروح شدند.

کد مطلب 1768693

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