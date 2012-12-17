رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی عین ثواب است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام علی خاتمی روز دوشنبه در دیدار با شماری از فعالان بخش حمل ونقل جاده ای استان زنجان، رانندگی را شغلی بسیار سخت و پر زحمت خواند.

وی با قدردانی از تلاشهای فعالان بخش حمل ونقل و پایانه های استان زنجان و سایر دستگاههای ذیربط درخصوص کاهش تصادفات و تلفات انسانی در محورهای استان گفت: باوجود سختیهای شغل رانندگی، امنیت، سلامت وسیله نقلیه، راننده و مسافر بسیار مهم است و از سال گذشته تاکنون اقداماتی که در این زمینه انجام شده، بسیار موثر بوده است.

هشت انجمن صنفی شرکتها و موسسات حمل ونقل کالا و مسافر در زنجان فعال است

همچنین مدیرکل حمل ونقل و پایانه های استان زنجان بااشاره به جایگاه حمل ونقل جاده ای افزود: در استان زنجان تعداد هشت انجمن صنفی شرکتها و موسسات حمل ونقل کالا و مسافر به فعالیت در بخش حمل ونقل جاده ای مشغول هستند.

علی رحمتی یادآور شد: بیش از هفت هزار و 500 راننده با بیش از پنج هزار وسیله نقلیه در قالب 72 شرکت در بخش حمل ونقل کالا در استان زنجان فعالیت می کنند.

وی اظهار کرد: سال گذشته بیش از پنج میلیون تن و در هشت ماهه ابتدای سالجاری بیش از سه میلیون تن کالا در استان زنجان جابجا شده است که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از رشد 4.9 درصدی برخوردار است.

مدیرکل حمل و نقل و پایانه های استان زنجان افزود: بیش از سه هزار راننده با یک هزار و 300 دستگاه انواع وسیله نقلیه از قبیل سواری کرایه، اتوبوس و مینی بوس در قالب 38 شرکت حمل ونقل به فعالیت در بخش مسافر استان مشغول هستند.

وی افزود: میزان مسافر جابجا شده در استان زنجان درسال گذشته بیش از دو میلیون نفر و در هشت ماهه ابتدای سالجاری بیش از یک میلیون و 800 هزار مسافر بوده است.

رحمتی، برنامه ریزی مناسب برای ایجاد شرکتهای حمل ونقل توانمند بار و مسافر، نوسازی ناوگان عمومی حمل ونقل جاده ای با استفاده از اعتبارات ملی و استانی، بسترسازی برای ایجاد و احداث مجتمع های خدماتی رفاهی در جاده های شریانی و اصلی استان ارتقا ایمنی عبور و مرور با اجرای طرحهای از قبیل ایمن سازی و آموزش مدارس حاشیه راهها، آموزش موتور سواران و عابرین پیاده را از اهداف و برنامه های کلان اداره کل حمل ونقل و پایانه های استان زنجان برشمرد.

وی نصب و بهره برداری از دوربین های نظارتی، دوربین های ثبت تخلف سرعت، دستگاههای تردد شمار وبسترسازی مناسب جهت جلب مشارکت بخش خصوصی درسرمایه گذاری در زیرساختهای حمل ونقل جاده ای استان، استفاده بهینه و مطلوب از واقع شدن استان در مسیر کریدور بین المللی شرق به غرب همچنین شاهراه ارتباطی زمینی کشور آزاد راه تهران – زنجان – تبریز – بازرگان، ایجاد تغییرات ساختاری در واحدهای عملیاتی و پشتیبانی را از دیگر برنامه های این اداره کل عنوان کرد.

رحمتی بااشاره به کاهش تلفات جاده ای در استان زنجان تصریح کرد: میزان تلفات جاده ای در هفت ماهه سالجاری در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 19.5 درصد کاهش داشته است به طوریکه تعداد فوت شدگان در تصادفات جاده ای از 206 نفر به 166 نفر کاهش یافته است.

وی این موفقیتها را در سایه تلاش همکاران و هماهنگی با پلیس راه و سایر دستگاههای ذیربط در امر سوانح از جمله اداره کل راه و شهرسازی، فوریتهای پزشکی، هلال احمر، صدا و سیما و سایر دستگاهها خواند.