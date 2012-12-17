نمایش جدیدم فرامناسبتی است/ روایت دستان حضرت عباس در "سردار مهر و ماه"

به گزارش خبرنگار مهر، نشست رسانه‌ای نمایش "سردار مهر و ماه" با حضور حسین پارسایی کارگردان اثر، محمدرضا کوهستانی، کوروش سلیمانی و نادر رجب‌پور طراح حرکت دوشنبه 27 آذرماه در تالار وحدت برگزار شد. در این نشست پارسایی نمایش "سردار مهر و ماه" را تجربه‌ای در تداوم نمایش "آب و آئینه" تجربه قبلی خود دانست و گفت: یک معاصرسازی خاص در این اثر وجود دارد و سیاق این نمایش در آثار دینی کمتر وجود داشته و از نشانه‌ها و تکنیک‌های مدرن بهره می‌برد.

وی صحنه‌ مربوط به عزم و اراده حضرت عباس و آوردن آب برای خیمه‌ها را ایده اصلی نمایش ذکر کرد و افزود: این نمایش روایت دستان سرداری است که به دنبال دریایی از حقیقت است که نه در آن زمان بلکه تا ابد مورد استفاده قرار می‌گیرد. هر دو شخصیت این نمایش نگاه خود را دارند اما در مواجه این دو با یکدیگر حقیقت نمایان می‌شود.



این کارگردان تئاتر با اشاره به پرهیز از کلیشه‌ها در بخش طراحی و حرکت نمایش "سردار مهر و ماه" گفت: اگر دیالوگ و حرکت در کنار یکدیگر انجام نشوند، دچار مشکل خواهیم شد. با کمک نادر رجب‌پور به فرمی رسیدیم که به فرهنگ ما نزدیکتر است. بخشی از اجرا نیز انیمیشن است که رنگ دیگری به اثر می‌دهد.

پارسایی درباره بخش موسیقی این اثر نمایشی توضیح داد: موسیقی این اثر توسط جهانبخش فولادی ساخته شده است. تصویر، حرکت و کلام زمانی که با موسیقی تلفیق می‌شود به نحوی پیش می‌رود که موسیقی نیز خود دارای شخصیت می‌شود زیرا اینجا چهره معصوم را نداریم. کسی که سردار را روایت می‌کند، یک بازیگر است و این روایت در دست‌های سرداری خلاصه می‌شود. در این نمایش جبران شخصیت‌هایی که حضور ندارند را موسیقی برعهده می‌گیرد.



وی یادآور شد: در این نمایش سعی کردیم به فضایی مدرن و معاصرسازی برسیم. به همین دلیل طراحی صحنه ما کاملا سیال است و همچنین از آتیلا پسیانی با توجه به تجربیات تئاتر آوانگارد و مدرن داشت، خواستیم تا در هارمونی این عناصر به ما کمک کنند. فکر می‌کردیم که یک فکر برتر از بیرون می‌تواند این عناصر را روتوش کند.



کارگردان نمایش "سردار مهر و ماه" با اشاره به فرامناسبتی بودن این اثر گفت: "سردار مهر و ماه"، سردار اندیشه‌ها و حماسه‌هاست. یک نمایش مستقل که رویکردی موضوعی دارد این کار نه سفارشی و نه مناسبتی است بلکه برخواسته از دغدغه‌های یک گروه است آنچه تاکید بر آن داریم میل به آینده است.



پارسایی با اشاره به اجرای نمایش "آب و آئینه"، "سردار مهر و ماه" و نمایش آتی گروه با موضوع انتظار این آثار را در قالب یک سه‌گانه نمایشی دانست.

مدیرکل سابق هنرهای نمایشی معتقد است موضوع فرامناسبتی باید در بین هنرمندان فعال در عرصه تئاتر مذهبی نهادینه شود. وی ادامه داد: آنچه که تماشاگران امروز ما از آن به عنوان یک مفهوم طلب می‌کنند، مسئله‌ای است که نزد آنها به عنوان باور وجود دارد. اصالت مضمونی نکته مهمی است که ما به آن توجه بسیاری داشتیم. آنچه که من به عنوان معاصرسازی از آن یاد می‌کنم متعلق به جایی نیست بلکه به عنوان نظریه‌های روز دنیا وجود دارد.

پارسایی ایجاد پرسشگری در ذهن مخاطب را دغدغه خود در اجرای نمایش "سردار مهر و ماه" عنوان کرد و گفت: اگر با این نمایش بتوانم تنها 10 سوال را در ذهن مخاطبم ایجاد کنم کار خودم را کرده‌ام. این پرسشگری باید در دین ما نمایان شود. من با این کار به سیاق خودم می‌رسم، ما از ظرفیت‌های دینی و قصه‌های قرآنی به اندازه کافی بهره‌مند نشدیم.



در بخش‌های دیگری از این نشست عوامل دیگر نمایش نیز به ارائه توضیحاتی پرداختند.