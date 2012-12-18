فعالیت 16 شهرستان فارس در رشته بوکس

علی باوقار در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هیئت بوکس استان فارس به دنبال فعال کردن این رشته در تعداد بیشتری ازشهرستانهای استان است تا بدین وسیله استعدادهای افراد علاقه مند به این رشته به شکل مطلوب کشف شود.

وی ادامه داد: در همین راستا طی هفته های گذشته مسابقات بوکس استانی برگزارشد که هم اکنون نفرات برگزیده در قالب تیم استان به مسابقات پنج جانبه اهواز اعزام شده اند.

دبیر هیئت بوکس استان فارس همچنین بیان کرد: ورزشکاران توانمندی در رشته بوکس فعالیت می کنند که به دلیل استعدادها و توانایی های مناسبشان می توانند به عضویت تیم ملی کشور درآیند.

باوقار تاکید کرد: هم کنون نیز"ایمان طیبی" بوکسور توانمند استان فارس برای حضور موفق در مسابقات جهانی در اردوی تیم ملی بوکس کشور است.