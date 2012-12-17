اوضاع نابسامان اقتصادی و اجتماعی در اسپانیا/ 5.78 میلیون نفر بیکارند

به گزارش خبرگزاری مهر، شینهوا در گزارشی با اشاره به بحران اقتصادی اروپا نوشت: همزمان با افزایش ناآرامی ها در اسپانیا، این کشور در سال 2012 با اجرای طرح های ریاضت اقتصادی تلاش بسیاری را برای دریافت وام های بین المللی انجام داد.

این درحالیست که وزیر اقتصاد اسپانیا اعلام کرده است که اقتصاد این کشور در سال 2012 به میزان 1.3 یا 14 درصد کاهش یافته است.

این رسانه چینی در ادامه می نویسد: دولت ماریانو راخوی برای مقابله با بحران اقتصادی شماری از طرح های ریاضت اقتصادی را اجرا کرده و طرح های ریاضتی بر رفاه اجتماعی مردم تاثیر گذاشته و باعث افزایش ناآرامی ها شده است.

شینهوا در ادامه به اعتصاب کارکنان بخش های عمومی اسپانیا و شرکت جمعیت گسترده ای از شهروندان اشاره کرده و می نویسد: در روز 25 سپتامبر نیز هزاران نفر ساختمان کنگره را محاصره کرده و پلیس با معترضین درگیر شد.

این رسانه چینی در ادامه به اعتصاب معدنچیان در ماه ژوئن، اکتبر و نوامبر پرداخته و می نویسد: اصلاحات در مشاغل مختلف به ناآرامی ها در سال 2012 افزود.

این اصلاحات که روز دهم فوریه از سوی دولت اسپانیا تصویب شد، به اعتصاب های عمومی در روزهای 19 مارس و 14 نوامبر دامن زد.

شینهوا در ادامه می نویسد: هیچ دولتی شاهد دو اعتصاب سراسری در زمانی کمتر از یک سال و از زمان بازگشت دموکراسی به کشور نبوده است.

بحران اقتصادی باعث حذف 3.2 میلیون تعداد از مشاغل شده است که در ارتباط با صنعت ساخت و ساز و مشاغل است. همچنین شمار بیکاران در اسپانیا در سال 2012 به 5.78 میلیون نفر رسید که بیش از 4.98 میلیون نفر در سال 2011 بوده است.