فرماندار سراوان خواستار راه‌ اندازی مجمع خیرین مدرسه‌ ساز در این شهرستان شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد اکبر چاکرزهی ظهر دوشنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش این شهرستان اظهار داشت: آموزش و پرورش به دلیل تربیت آینده سازان کشور حوزه وسیع و حساسی است که باید نگاه ویژه ای به آن داشت.
وی گفت: دولت گام های خوبی در این منطقه در بحث زیرساخت ها به ویژه در بخش های تکمیلی، استاندارد سازی و تامین و تجهیز مدارس برداشته اما هنوز جای کار بسیار است.
امام جمعه سراوان نیز در این جلسه افزود: در دین مبین اسلام به موضوع مشورت و آموزش بسیار تاکید شده است که باید با تلاش و پشتکار روز به روز شاهد پیشرفت در این زمینه باشیم.
حجت الاسلام غلامرضا دهقان بیان داشت: دانش آموزان باید به ضوابط و مقررات عمومی شهر و شهروندی و خلق و خوی اسلامی و سنت های حسنه پایبند باشند.
حسن نوروزی دبیر شورای آموزش و پرورش سراوان نیز در این جلسه افزود: هر عملی با پژوهش و تحقیق استوارتر خواهد شد.
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