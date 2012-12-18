به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‎های والیبال لیگ برتر باشگاه‎های کشور روز چهارشنبه با برگزاری دیدارهای هفته سیزدهم پیگیری می‎شود. البته دیدارهای این هفته تحت تاثیر دیدارهای شنبه هفته جاری که در آغاز دور برگشت مسابقات برگزار شد و با حواشی زیادی هم همراه بود، برگزار خواهد شد و قطعا با نظارت و حساسیت بیشتر.

در این هفته از رقابت‎ها شاگردان عباسعلی میرحسینی که از پرحاشیه‎ترین دیدار هفته گذشته کمترین امتیاز ممکن را به خود اختصاص دادند و البته با همان اندک امتیاز صدرنشین باقی ماندند، میزبان تیمی هستند که از مجموع دیدارهای خود در دوازده هفته گذشته تنها دو امتیاز کسب کرده‌اند، زیرا در هیچ دیداری پیروز نبوده است.

در هر صورت پیشگامان کویر یزد که به خاطر پشت سر گذاشتن یک دیدار پر تنش، از در اختیار داشتن یاشار شاهینی محروم است و به نظر می‌رسد کار سختی در دیدار فردا نداشته باشد. آنها باید از این دیدار حداکثر امتیاز را کسب کنند تا اطمینان داشته باشند نزدیک‎ترین رقیبانش هم نمی‎توانند جایگاه فعلی‎اش را از آن خود کنند. به هر حال دیدار صدرنشین با قعرنشین به نوعی تعیین کننده است.

پیکان نزدیک‎ترین تیم به صدر جدول است. شاگردان پیمان اکبری هفته گذشته نبرد سنگین خودروسازان را به سود خود تمام کردند و حالا باید در تبریز به مصاف تیمی بروند که در نیم فصل نخست به سختی تن به شکست داد. با این اوصاف بازیکنان پیکان در دیدار روز چهارشنبه باید بیشتر به فکر کسب امتیاز لازم برای حفظ جایگاه دومی خود باشند تا صعود از این رده، به خصوص اینکه آملی‎ها را پشت سر خود دارند.

بازیکنان کاله مازندران فردا در ارومیه سیزدهمین دیدار این فصل خود را برگزار می‎کنند. آنها به این دیدار به عنوان سکویی برای صعود دل بسته‎اند به خصوص اینکه در دور رفت مسابقات هم شهرداری ارومیه را به راحتی شکست داده بودند.

متین ورامین یکی دیگر از تیم‎های میزبان در این هفته از مسابقات والیبال لیگ برتر است که باید به مصاف سایپای البرز برود. در دور رفت مسابقات و از دیدار این دو تیم هیچ امتیازی عاید حال شاگردان مصطفی کارخانه نشد اما آنها اینبار امید زیادی به رقم زدن نتیجه‎ای به سود خود دارند، حداقل به این دلیل که در جدول رده‌بندی موقعیت بهتر از حریف‌شان دارند.

آلومینیوم المهدی که همیشه در خانه حریفی بزرگ برای حریفانش است و این مسئله را هفته گذشته هم ثابت کرد، فردا باید در خانه مشهدی‎ها به مصاف آنها برود آنهم در شرایطی که دو بازیکن خود را به دلیل حاشیه‎های دیدار شنبه شب در اختیار نخواهد داشت. در دیگر دیدار این هفته هم نزدیک ترین تیم‏ها به قعر جدول در تهران به مصاف یکدیگر خواهند رفت یعنی نوین کشاورز در خانه والیبال میزبان باریج اسانس کاشان خواهد بود.

در هر صورت روز چهارشنبه فصل جاری مسابقات والیبال لیگ برتر با برگزاری 6 دیدار در تهران و دیگر شهرستان‌ها پیگیری خواهد شد. دیدارهایی که در قالب آنها تیم صدرنشین به دنبال گرفتن حکم تثبیت موقعیت خود از تیم قعر نشین است و دیگر تیم‌های بالانشین هم به دنبال پیشی گرفتن از یکدیگر.

برنامه دیدارهای هفته سیزدهم (هفته دوم مرحله برگشت) رقابت‌های والیبال لیگ برتر باشگاه های کشور به شرح زیر است:

چهارشنبه 29/9/91

* شهرداری ارومیه - کاله مازندران (ساعت 16 - سالن غدیر ارومیه)

* میزان خراسان - آلومینیوم المهدی بندرعباس (ساعت 16 - سالن مهران مشهد)

* نوین کشاورز - باریج اسانس کاشان (ساعت 16 - خانه والیبال تهران)

* پیشگامان کویر یزد - جواهری گنبد (ساعت 16 - سالن شاهدیه یزد)

* متین ورامین - سایپای البرز (ساعت 16 - سالن شهید گل عباسی ورامین)

* شهرداری تبریز - پیکان تهران (ساعت 16 - سالن شهید اقدمی تبریز)

به گزارش خبرنگار مهر، در حال حاضر تیم پیشگامان کویر یزد در صدر جدول رده‌بندی رقابت‎های والیبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور قرار دارد و تیم‎های پیکان و کاله هم در رده‏های دوم و سوم قرار دارند. جدول رده بندی دوازده تیم شرکت کننده در رقابت‏های والیبال لیگ برتر باشگاه های کشور، جام سردار سرلشکر شهید حسن طهرانی مقدم‌پیش از دیدارهای هفته سیزدهم به شرح زیر است:

1- پیشگامان کویر یزد (8 برد، 4 باخت، 25 امتیاز)

2- پیکان تهران (9 برد، 3 باخت، 24 امتیاز)

3- کاله مازندران (8 برد، 4 باخت، 24 امتیاز)

4- متین ورامین (8 برد، 4 باخت، 24 امتیاز)

5- میزان خراسان (7 برد، 5 باخت، 22 امتیاز)

6- سایپای البرز (8 برد،4 باخت، 21 امتیاز)

7- شهرداری ارومیه (7 برد، 5 باخت، 20 امتیاز)

8- آلومینیوم المهدی بندرعباس (7 برد، 5 باخت، 18 امتیاز)

9- شهرداری تبریز (4 برد، 8 باخت، 14 امتیاز)

10- باریج اسانس (4 برد، 8 باخت، 11 امتیاز)

11- نوین کشاورز (2 برد، 10 باخت، 9 امتیاز)

12- جواهری گنبد (12 باخت، بدون برد، 2 امتیاز)