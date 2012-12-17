۲۷ آذر ۱۳۹۱، ۱۵:۰۰

درخواست کره جنوبی از ژاپن؛

نخست وزیرجدید ژاپن برای بهبود روابط با کشورهای همسایه تلاش کند

کوالالامپور- دفتر منطقه ای خبرگزاری مهر در جنوب شرق آسیا:یک مقام بلند پایه وزارت امورخارجه کره جنوبی امروز دوشنبه اعلام کرد این کشور از" شینزو آبه" نخست وزیر آینده ژاپن خواسته است برای بهبود مناسبات تیره با کشورهای همسایه تلاش کند.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از خبرگزاری رسمی کره جنوبی (یونهاپ) این مقام وزارتخارجه که نامش درخبر نیامده است ، گفت: ما با توجه به نتایج انتخابات پارلمانی ژاپن ، انتظار داریم حزب لیبرال دموکرات بر بهبود مناسبات با کشورهای همسایه اهتمام ورزد.

انتخابات پارلمانی روز یکشنبه ژاپن با پیروزی حزب "شینزو آبه" نخست وزیر پیشین این کشور و همپیمان سیاسی اش به پایان رسید. به این ترتیب "شینزو آبه" عنوان هفتمین نخست وزیر ژاپن طی 6 سال گذشته را از آن خود می کند.

این مقام همچنین اظهار امیدواری کرد که کره جنوبی و ژاپن به طور مشترک برای تقویت صلح و پیشرفت در منطقه با یکدیگر همکاری کنند.

بر اساس این گزارش ، وی تاکید کرد که ما برای مدتی منتظر می مانیم تا ببینیم چه اتفاقی خواهد افتاد ولی همواره کره جنوبی خواهان ارتباط با دولت جدید ژاپن است .
 

