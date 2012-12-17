نخست وزیرجدید ژاپن برای بهبود روابط با کشورهای همسایه تلاش کند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از خبرگزاری رسمی کره جنوبی (یونهاپ) این مقام وزارتخارجه که نامش درخبر نیامده است ، گفت: ما با توجه به نتایج انتخابات پارلمانی ژاپن ، انتظار داریم حزب لیبرال دموکرات بر بهبود مناسبات با کشورهای همسایه اهتمام ورزد.

انتخابات پارلمانی روز یکشنبه ژاپن با پیروزی حزب "شینزو آبه" نخست وزیر پیشین این کشور و همپیمان سیاسی اش به پایان رسید. به این ترتیب "شینزو آبه" عنوان هفتمین نخست وزیر ژاپن طی 6 سال گذشته را از آن خود می کند.

این مقام همچنین اظهار امیدواری کرد که کره جنوبی و ژاپن به طور مشترک برای تقویت صلح و پیشرفت در منطقه با یکدیگر همکاری کنند.

بر اساس این گزارش ، وی تاکید کرد که ما برای مدتی منتظر می مانیم تا ببینیم چه اتفاقی خواهد افتاد ولی همواره کره جنوبی خواهان ارتباط با دولت جدید ژاپن است .

