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۲۷ آذر ۱۳۹۱، ۱۵:۰۷

بازگشت امید به اردوی سبزقباها/ حسین خطیبی سرمربی ماشین سازی شد

بازگشت امید به اردوی سبزقباها/ حسین خطیبی سرمربی ماشین سازی شد

تبریز - خبرگزاری مهر: باشگاه ماشین سازی تبریز حسین خطیبی را جایگزین اصغر اعتباری سرمربی ناموفق خود کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، به دنبال نتایج ضعیف تیم فوتبال ماشین سازی تبریز در سه هفته پایانی نیم فصل اول لیگ دسته اول باشگاه های کشور، اصغر اعتباری سرمربی ناموفق این تیم از کار برکنار و حسین خطیبی جانشین وی شد.

حسین خطیبی در کارنامه مربیگری خود هدایت تیم گسترش فولاد تبریز در لیگ دسته اول را دارد.

خطیبی در دوران بازیگری خود یکی از بهترین مهاجمان فوتبال تبریز و ایران بود. وی با پیراهن تیم ملی نیز سابقه گلزنی دارد.

تیم فوتبال ماشین سازی تبریز پیش از اصغر اعتباری، علیرضا اکبرپور را به مدت 10 هفته به عنوان سرمربی در اختیار داشت.

پیش از شروع فصل نیز ناصر ابراهیمی بطور موقت هدایت سبزقباها را به عهده گرفت اما در شروع فصل، اکبرپور در راس کادرفنی این تیم قرار گرفت و توانست عملکردی خوب داشته باشد.

با حضور حسین خطیبی در تیم ماشین سازی، اکنون هدایت فنی دو تیم دسته اولی در اختیار برادران خطیبی است.

رسول برادر کوچک تر حسین نیز سرمربیگری تیم گسترش فولاد را در فصل جاری لیگ دسته اول به عهده دارد.

مصاف رو در روی این دو برادر در هفته پانزدهم لیگ در نوع خود جالب خواهد بود.

کد مطلب 1768708

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