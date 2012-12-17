تجهیز تمام کتابخانه های عمومی خوزستان به اینترنت پرسرعت

لفته منصوری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: نهاد کتابخانه های عمومی استان خوزستان در راستای رفاه حال هم استانی های کتابخوان در سال جاری اقدام به تجهیز کتابخانه های عمومی استان کرده است.

وی با بیان اینکه 152 رایانه خریداری و در اختیار کتابخانه های عمومی خوزستان قرار داده شده، افزود: همچنین تمام کتابخانه های عمومی خوزستان به اینترنت پرسرعت دسترسی دارند.

منصوری تصریح کرد: 75 درصد کتابخانه های عمومی خدمات استفاده از اینترنت را به متقاضیان ارائه می دهند.

وی افزود: در نیمه نخست امسال 15هزار و 340 قفسه کتاب، 87 قفسه نشریات، 52 جای روزنامه، 503 میز مطالعه، 237 صندلی مطالعه، 43 ویترین نمایش تازه های کتاب، 181 قفسه ی کتاب کودک، 134 میز مطالعه کودک و 536 صندلی کودک برای کتابخانه های خوزستان تهیه شده است.



منصوری با بیان اینکه در این راستا بیش از پنج میلیارد و 893 میلیون ریال هزینه شده، گفت: همچنین در بخش انفورماتیک 152 رایانه، 66 پرینتر، 59 اسکنر و 18 دستگاه ups با اعتباری بالغ بر دو میلیارد ریال خریداری و در اختیار کتابخانه ها قرار گرفت.

