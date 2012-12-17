جدایی علم و دین ابزار پیشبرد اهداف استکبار است

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم گرامیداشت سالروز شهادت استاد شهید آیت الله محمد مفتح و روز وحدت حوزه و دانشگاه ظهر دوشنبه در سالن آمفی تئاتر دانشگاه رازی کرمانشاه و با حضورحجت الاسلام حسین انصاریان، آیت الله شیخ مصطفی علما امام جمعه کرمانشاه، آیت الله عبدالخالق عبداللهی و جمعی از اساتید حوزه و دانشگاه استان کرمانشاه برگزار شد.

در این مراسم حجت الاسلام حسین انصاریان در رابطه با ارتباط مستقیم علم و دین گفت: در رابطه با آدم ابوالبشر دو نکته بسیار قابل توجه است که خداوند در قران به آن در سوره بقره اشاره کرده است. نکته اول در باره علم است، که پروردگار عالم را تعبیر به علم فراگیر می کنند.

وی ادامه داد: وجود حضرت حق وقتی چراغ فراگیر را در این ظرف خاکی قرار داد امتیاز برتری بر فرشتگان را به آدم عطا کرد و آن امتیاز این بود که آدم را به عنوان معلم تمامی فرشتگان برگزید و آنها را شاگرد آدم خواند.

حجه السلام انصاریان در ادامه با استناد به آیه شریفه ای از سوره بقره بر این نکته تاکید کرد که فراگیری علم به شدت مورد توجه پروردگار است ودر حقیقت علم جلوه بی نهایت خداوندی است.

وی افزود: علم نور حضرت حق است، نور الهی در حقیقت باطنی عالم و دانشمند قرارمی گیرد و اگرعالم و دانشمند بر این تجلی علم الهی واقف شود قدرشناس می شود.

وی ادامه داد: این قدر شناسی این است که ابتدا باید خود هدایت شود و آگاهی بر این مسئله بر همه دانشمندان و اندیشمندان واجب است.

مدرس حوزه علمیه قم در ادامه این مطلب با اشاره به اینکه مولا علی (ع) در حق کسی که جایگاه و موقعیت و اندازه خود را از نظر علمی و دینی بشناسد دعا کرده است، گفت: خود این یک رشته نور است که خود را بشناسیم که کجا هستیم و چه حد و اندازه ای داریم که اگر براین امر توجه جدی داشته باشیم دیگر جایگاه کسی را غصب نخواهیم کرد.

وی با تاکید بر اینکه عالم بدون دین و دیندار بدون علم کامل نیست و باید هر دوی اینها در کنار هم شکل گیرند، گفت: اگر به این حقیت توجه داشته باشیم دیگر حق کسی غصب نمی شود و دین برای عالم حالت یک ترمز عمل می کند و دین دار با کسب علم گمراه نخواهد شد .

حجت الاسلام انصاریان ادامه داد: خود علم یک امتیاز است تا جایی که فرشتگان در برابر انسان تعظیم کردند.

وی افزود: بهترین موجود کسی است که علم و عمل را با هم داشته باشد و این شخص مورد احترام خداست.

مدرس حوزه علمیه قم در بخش دیگری از سخنانش به رسالت انبیا که همانا آموختن دانش بوده است اشاره کرد و گفت: رسولان حق طی سال ها با زحمت و تلاش انواع دانش را به مردم آموخته و تلاش کردند که زمینه تفکر را در بین مردم ایجاد کنند.

وی درباره علت درگیری غرب با اسلام گفت: جواب این سئوال را یک دانشمند غربی به من داد که متاسفانه دین دار نبود وی پاسخ داد که علت جنگ دنیای غرب با شما به این علت است که کشور ایران بعد از انقلاب انحصار شکنی کرده و حصاری که دنیای غرب با آن مردم را در جهل و نادانی قرار داده بود و انقلاب باعث شد این حصار شکسته شده و این موجب عصبانیت ابر قدرتها شده و ایران را در تحریم ها و فشار قرار دهند.

حجه السلام انصاریان در پایان گفت: پیر استعمار و آمریکا که امروز با ایران سر جنگ دارند، هزینه های بسیاری کردند که این ملت را در جهل نگه دارند و امروز با پیشرفت های علمی این ملت مشکل دارند و گرنه دین دار بدون علم برای آنها مشکلی ندارد.