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۲۸ آذر ۱۳۹۱، ۱۰:۲۵

عظمایی:

سازمان صنعت،معدن و تجارت آذربایجان شرقی تعدیل نیرو ندارد

سازمان صنعت،معدن و تجارت آذربایجان شرقی تعدیل نیرو ندارد

تبریز - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی از عدم تعدیل نیروی انسانی در این سازمان خبر داد.

محمد جعفر عظمایی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب اظهار داشت: براساس برنامه های راهبردی سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی تعدیل نیروی انسانی در این سازمان پیش بینی نشده است.

وی با اشاره به افزایش هفت درصدی ارزش صادرات استان در هشت ماه اول سال 91 اظهار داشت: حصول این موفقیت در سایه تلاش های بی وقفه کارکنان ، فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان استان امکانپذیر است.

عظمایی برخورداری سازمان صنعت ، معدن و تجارت از نیروی انسانی کارآفرین، متخصص، فعال و کارآمد را از ویژگی های استان آذربایجان شرقی اعلام کرد و گفت: نیاز به تعدیل نیرو در سازمان صنعت ، معدن و تجارت ذربایجان شرقی احساس نمی شود.

وی گفت: آذربایجان شرقی علاوه بر صنعت، در بخش معدن نیز پتانسیل های بالا و بکری دارد که همواره مورد تاکید مسئولان و سرمایه گذاران قرار گرفته است و با استفاده تخصصی از نیروی انسانی موجود از این ظرفیت ها برای ارتقاء جایگاه آذربایجان شرقی در حوزه صنعت،معدن و تجارت استفاده خواهیم کرد.

کد مطلب 1768713

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