بهره برداری از پروژه جداره سازی خیابان امام آبادان در بهار سال آینده

محمودرضا شیرازی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: عملیات جداره سازی(سایبان) خیابان امام(ره) با بیش از 50 درصد پیشرفت فیزیکی همچنان در حال انجام است.

وی اظهار کرد: در زمان حاضر این عملیات در ضلع شمالی روبه اتمام است و به زودی بخش جنوبی آن وارد چرخه کار می شود.



شهردار آبادان با اشاره به تغییر پیمانکار مربوطه پس از طی مراحل قانونی و اداری تصریح کرد: حدود یک ماه است که کار تکمیل پروژه مذکور توسط پیمانکار جدید در حال انجام است.



وی یادآور شد: پروژه مذکور به منظور افزایش زیباسازی منظر شهری در دو طرف خیابان امام خمینی(ره) با اعتباری بالغ بر هشت میلیارد ریال در دست اقدام است.



شیرازی با اشاره به اینکه جداره سازی خیابانها از منظر شهری سبب افزایش زیبایی شهر می شود، زیبا سازی خیابانهای پر تردد و مراکز خرید شهر را مهم و ضروری خواند.



شهردار آبادان ضمن عذرخواهی از شهروندان و کسبه آبادانی به دلیل وقفه ای که در انجام این پروژه صورت گرفت، گفت: به طور طبیعی انجام هر پروژه ای با برخی کاستیها، موانع و مشکلات همراه خواهد بود که امید می رود با رفع فعلی این موانع کار با شتاب بیشتری دنبال و به اتمام برسد.



به گفته شیرازی، خیابان امام موسوم به ته لنجی ها یکی از بازارهای پر تردد شهر آبادان است که متاسفانه سالهای متمادی دچار معضلات متعددی بوده که امید می رود با اجرای این طرح علاوه بر زیبا سازی منظر شهری ، تردد و بازدید از این مکان نیز افزایش چشمگیری پیدا کند.

وی باردیگر از شهروندان آبادانی خواست تا با سعه صدر شهرداری را در انجام و اتمام این پروژه همراهی و یاری کنند.