کانون بسیج اساتید مرکز آموزش علمی و کاربردی خانه کارگر گیلان افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسن حبیبی ظهر امروز دو شنبه در آئین افتتاح این کانون ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهید دکتر آیت الله مفتح گفت: معنی وحدت حوزه و دانشگاه این است که دانشگاه هرچه بیشتر دینی شود و حوزه نیز هر چه بیشتر خود را از لحاظ علمی بروز کند.

وی افزود: حوزه های علمیه و دانشگاهیان باید با وحدت و شناخت دقیق از توطئه ها و شگردهای پیچیده استکبار جهانی در محو فرهنگ و آرمان های اسلام ناب و وحدت صفوف مسلمان تلاش مضاعف و با فعالیت های مستمر خود برای رشد و توسعه اندیشه، فرهنگ اسلامی همت گمارند و از هجوم فرهنگ مبتذل غربی در بین فضای جامعه و دانشگاهی جلوه گری کنند.

مسئول بسیج اساتید استان گیلان اهداف این سازمان را ترویج گفتمان امام خمینی (ره)، انقلاب اسلامی و کمک به روند اسلامی شدن دانشگاه دانست و گفت: از شاخصه های دانشگاه اسلامی برنامه ریزی های فرهنگی در خصوص نسل جوان، ایجاد فضای آزاد فکری، جلوگیری از شتاب زدگی و نگاه درست به دانشگاه بعنوان محیطی که مبداء تحولات است.

وی ادامه داد: نقش بسیج بعنوان تشکل های فراگیر در فضای دانشگاهی بسیار مهم است و پیش بینی حضرت امام خمینی (ره) در تشکیل بسیج مستضعفان جهانی بوده است.

در ادامه این مراسم " فرزام بی نیاز " بعنوان مسئول کانون بسیج اساتید مرکز آموزش علمی کاربردی خانه کارگر استان گیلان معرفی شد.