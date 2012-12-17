تبیین دین برای هنرمند رسالت روحانیان است

به گزارش خبرگزاری مهر، حبیب الله بهمنی، کارگردان سینمای کشور اظهارکرد: روحانیت در عرصه هنر نقش بازدارنده و نفی ندارد بلکه هدایت هنرمندان به سمت هنر الهی را دارد.

بهمنی به نقش روحانیون در عرصه هنر اشاره کرد و افزود: از دیگر رسالت های رو حانیت درعرصه هنر ارشاد و هدایت هنرمندان مومن به سمت هنر الهی است.

این کارگردان سینمای کشور در بخشی دیگر از سخنان خود با بیان اینکه جوانان علاقمند به هنر بویژه حوزه سینما و عکس به هنر الهی توجه داشته باشند، گفت: جوانان علاقمند به این عرصه به بعد دینی و عاشورایی هنر توجه داشته باشند.

بهمنی با اشاره به این مطلب که جوانان جذب هنرهای شیطانی نشوند چرا که هنرهای شیطانی جذابیت های بسیاری دارد، تصریح کرد: ورود به عرصه هنر های شیطانی زمینه ساز تخریب روحیه و فرهنگ مخاطبان می شود.

وی درهمین زمینه با بیان اینکه هنری دینی به خودی خود به وجود نمی آید بلکه باید خود هنرمند به دنبال خلق هنر دینی در بخش های مختلف هنری باشد، ادامه داد: هنرمندی می تواند در عرصه هنر دین موفق عمل کند که به دنبال تحقیق و پژوهش آثار هنری با محتوی دین باشد.

کارگردان فیلم" سیب و سلما" در بخشی دیگرازسخنان خود خواستار جمع آوری منابع تاریخی ثبت شده بررسی هنرهایی با نگاه دینی توسط حوزه علمیه شد و گفت: با وجو منابع کافی در رابطه با هنر دینی اما متاسفانه در راستای جمع آوری اینگونه منابع اقدامات مطلوبی صورت نگرفته است.

وی درادامه سخنان خود با بیان اینکه تعداد آثارتولید شده با محوریت دین و عاشورا از حیث کمی مناسب نیست،ادامه داد: آثار تولید شده در سینمای کشور از نظر تعداد با محوریت عاشورا پاسخگوی این رویداد عظیم نمی باشد.

بهمنی تعداد آثار محدود تولیدی با موضوع عاشورا و دین ازحیث کیفیت و محتوی فنی را مطلوب ارزیابی کرد و گفت: از جمله آثار در دست تهیه با محوریت عاشورا که دارای محتوی غنی است، می توان به تولید اثر سینمایی" روز رستاخیز" اشاره کرد.

وی با بیان اینکه هنر عاشورایی زیر مجموعه هنر دینی است، اذعان داشت: یکی از پیچیده ترین فراز های دین مداری در واقعه عاشورا رخ داده است بنابراین هنرمندی که وارد عرصه هنر دینی می شود باید خود دین مدار باشد.