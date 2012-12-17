مشکل ورزش سه گانه کمبود بودجه است/ ایجاد پایگاه قهرمانی کشور در مشهد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمد علی صبور ظهر دوشنبه در جلسه انتخاب رئیس هیئت ورزش سه گانه خراسان رضوی که در محل اداره کل ورزش و جوانان استان برگزار شد اظهار داشت: البته امسال همان اعتبار و مبلغ سال قبل را هم نداده اند.

وی افزود: روز اولی که مسئولیت فدراسیون را قبول کردم به علی آبادی رئیس وقت سازمان ورزش کشور گفتم فدراسیون ورزش سه گانه مانند نوزادی است که برای رشد نیاز به شیر دارد اما متاسفانه تا کنون به ما شیر خشک هم ندادند.

وی عنوان کرد: ورزش سه گانه یک ورزش سنگین مرفه و هزینه بر است و البته برای مردم خصوصا جوانان و علاقه مندان به فعالیت های ورزشی بسیار مفید است.

سردار صبور بیان کرد: البته ما شرایط سازمان و وضعیت حال حاضر کشور را درک می کنیم و قصد نداریم با گلایه گذاری فضا را ملتهب کنیم و قطع به یقین اگر وزارت پولی در اختیار داشته باشد کمک های مالی به فدراسیون ورزش سه گانه نیز خواهد رسید.

وی همچنین از ایجاد پایگاه قهرمانی شرق کشور در شهر مشهد خبر داد و گفت: این پایگاه درآینده نزدیک در شهر مشهد راه اندازی خواهد شد.

رئیس فدراسیون ورزش سه گانه کشور از مسئولان استان خواست تا همه ورزشکاران رشته سه گانه را بیمه تخصصی همین رشته کنند تا درصورت بروز حادثه آسیب دیدگان بیوانند به راحتی از امانات موجود در بخش بیمه استفاده کنند.

وی همچنین با تبریک ابقاء مجدد سردار هاشم غیاثی به عنوان رئیس هیئت ورزش سه گانه استان وی را لایق ترین فرد برای احراز این مسئولیت دانست و اظهار داشت: همه سرداران سپاه در هر کجا که فعالیت می کنند کارشان را به نحو احسن انجام می دهند

سردار صبور افزود: سردار غیاثی از آن سردارهای است که راه شهادت را به خوبی بلد است و با تجربه فراوانی که دارد یکی از استوانه ها و نیروهای تاثیر گذار در ورزش خراسان رضوی خواهد بود.