90 درصد اماکن صنفی مشهد بهسازی شده اند/برگزاری دوره آموزشی برای اصناف

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر حسنی ظهر دوشنبه در نشست خبری مداخله ‌گران درمان که در شهرک دانش و سلامت مشهد برگزار شد اظهار کرد: اماکن از نظر بهداشتی ومحیطی وضعیت خوبی دارند و 90 در صد آنها بهسازی شده اند.

حسنی تاکید کرد: گروه بهداشت حرفه ای 90 هزار از اماکن را پوشش می دهد که از جمله آنها مواد غذایی، آرایشگاه و نانوایی هاست.

وی بیان کرد: مداخله ‌گران درمانی که بدون مجوز به معاینه و تجویز دارو برای بیماران می‌پردازند معضل بزرگی هستند.

حسنی تصریح کرد: 2 هزار و 128 آرایشگاه مردانه و 4 هزار و 300 آرایشگاه زنانه وجود دارد در این تعداد واحد صنفی به ترتیب 2 هزار و 774 نفر مرد و 5 هزار و 542 نفر زن کار می‌کنند.

وی گفت: معیار برای انتخاب مکانهای بهداشتی پروانه کسب، تابلو واینکه در محدوده شرح خدمات صنف خود کارکنند می باشد.

حسنی تاکید کرد: آرایشگران بیشتر از بقیه در معرض بیماریهای شغلی قرار دارند و استفاده از مواد آرایشی شیمیایی، اسپری های مختلف،آنها را در معرض بیماریهای تنفسی و ایستادن در حین کار باعث بیماریهای اسکلتی در آنان می شود.

مسئول بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی مشهد یادآور شد: این افراد با استفاده از گند زداها دچار بیماری‌های عفونی خواهند شد.

وی گفت: تعداد 325 واحد از آنها مطابق با شرایط آئین‌نامه برخورد نکرده‌اند و اقدامات مقتضی برای آنها انجام شده است.

وی تاکید کرد: در شش ماهه نخست امسال 12 هزار بازدید انجام شده که 325 مورد از آنها مطابق آین نامه نبوده اند.

حسنی افزود: در این راستا در مراکز بهداشت به‌صورت دوره‌ای کلاس‌های آموزشی برای متصدیان این صنوف برگزار می‌شود تا سطح آگاهی آنها به امور بهداشتی بالا برود.

وی اشاره کرد که آئین نامه بهداشتی اماکن عمومی 3 بخش است و بخش اول مربوط به شرایط بهداشت فردی متصدی بخش دوم مربوط به بهداشت محیط کار به ‌تناسب نوع شغل و بخش سوم مربوط به بهداشت ابزار کار است.