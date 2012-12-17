رونمایی دستگاه تصفیه شیرآبه زباله بابل توسط رئیس جمهور

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حسن روحانی در گفتگویی اظهار داشت: رئیس جمهوری صبح سه شنبه برای رونمایی از دستگاه تصفیه شیرابه زباله دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل که توسط محققان دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل برای نخستین بار در مازندران ساخته شده، به این شهرستان سفر می‌ کند.

وی با تقدیر از توجه رئیس جمهوری به دستاوردهای علمی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل افزود: استقلال دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل زمینه‌ ساز پژوهش‌ها و تحولات علمی این شهرستان بوده که باید از دولت قدردانی کرد.

روحانی با بیان اینکه مصوبات سفرهای دولت به بابل تاکنون اجرایی نشده است، تصریح کرد: پروژه کمربندی جنوبی بابل، انتقال آب سد البرز به شهرهای گروه الف، پروژه‌ های دانشگاه علوم پزشکی بابل و سایر پروژه های مصوب این شهرستان که تاکنون اجرایی نشده از جمله مطالباتی بوده که انتظار داریم رئیس جمهور در سفر به بابل مورد توجه ویژه قرار دهد.

وی ادامه داد: به دلیل عدم تخصیص اعتبار تاکنون هیچ یک از مصوبات سفر سوم ریاست جمهوری به شهرستان بابل اجرایی نشده و تنها 20 درصد مصوبات سفر دوم در بابل اجرا و محقق شده است.

امام جمعه بابل با اشاره به اینکه شهرستان بابل در زمینه علوم معنوی، انسانی و تجربی از ظرفیت‌ های بسیار بالایی برخوردار است، افزود: انتظار داریم با حمایت دولت، تمام ظرفیت‌های بالقوه این شهرستان به بالفعل تبدیل شود.

وی افزود: احداث کمربندی جنوبی بابل از مصوبات سفر نخست ریاست جمهوری به بابل بوده که با وجود بازدید وزیر و مسئولان متعدد وزارت راه و شهرسازی، تاکنون این پروژه حیاتی بابل اجرایی نشده که انتظار داریم این پروژه به همراه پروژه آبرسانی به شهرهای گروه الف که در طرح مهر ماندگار قرار گرفت تا پایان دولت به بهره برداری برسد.