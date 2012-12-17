شعار شهید شهسواری؛ "مرگ بر صدام ضد اسلام"/ دلاروی از جنوب کرمان

به گزارش خبرنگار مهر، جنوب استان کرمان سرزمین گنجهای پنهان است سرزمینی مملو از گوهرهای درخشان در این میان شهر کهنوج سرزمین استعدادهای نابی همچون شهید شهسواری است شهر شهیدانی مانند شهید میثم ،شهر شهید تاجیک، شهر شهید یوسف زاده، شهر شهیدان خدایی و هزاران نفر رزمنده و ایثارگری که در راه انقلاب و ارزشها گام برداشتند.

افرادی که هنوز خاطرات جنگ را به یاد دارند به خاطر دارند که یک روز صدا و سیمای ایران تصویری از یک اسیر ایرانی را نشان داد که در حالی در دست سربازان بعث گرفتار شده بود با شجاعت تمام دست خود را گره کرد و مقابل فرماندهان بعثی با صدای بلند فریاد ضد مرگ بر صدام ضد اسلام درود بر خمینی این تصاویر روح جنگندگی مقابل دشمنان را در دل ملت ایران زنده کرد و بارها و بارها این فیلم از شبکه های مختلف صدا و سیما پخش شد و هر بار ایرانیان با افتخار به جثه کوچک اما روح بلند و پر از شجاعت شهید شهسواری نگاه می کردند.

بزرگ مرد جنوب کرمان؛ شهید شهسواری

این روزها قرار است مقدمات همایش فرهنگی شهید شهسواری در جنوب استان کرمان مهیا شود و بار دیگر یاد این بزرگ مرد جنوب کرمان زنده شود.

مردی که با فریاد خود لرزه براندام دشمن انداخت اما هیچ گاه دشمن نتوانست وی را در زندانهای خود شناسایی کند.

برگزاری همایش شهید شهسواری

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی جنوب استان کرمان، حجت الاسلام سید احمد حسینی در همین زمینه به خبرنگار مهر گفت: همایش فرهنگی شهید شهسواری 20 دی ماه سال جاری در زادگاه این شهید بزرگوار برگزار می شود.

وی ادامه داد: سعی شده با برنامه ریزی مناسب ویژه برنامه های فرهنگی در شان جایگاه شهید شهسواری برگزار شود و قبل از برگزاری همایش اصلی همایشهای منطقه ای در جنوب کرمان برپا خواهد شد که در قالب شعر و دلنوشته به شهید اجرا می شوند.

حسینی با اشاره به برگزاری همایش یادمان ولایت و استقبال بی نظیر مردم دار الولایه افزود: پیش بینی می شود با توجه به الگو بودن شهید شهسواری برای مردم جنوب کرمان و دلاوریهای این شهید بزرگوار استقبال از همایش بسیار پر رنگ باشد.

وی ادامه داد: همایش عاشورایی نیز از جمله برنامه های جنبی همایش شهسواری در جنوب کرمان است که امیدواریم با همکاری همه دستگاههای استان کرمان و با کیفیت بالا برگزار شود.



زندگی نامه شهید شهسواری



شهید محمد شهسواری در تاریخ سوم اسفند ماه 1334 در قریه شیخ آباد کهنوج به دنیا آمد در سه سالگی پدر خویش را از دست داد دوران ابتدایی را در مدرسه پهلوی سابق آغاز کرد با حافظه کم نظیری که داشت با بهترین معدلها تا سال ششم نظام قدیم ادامه تحصیل داد.

قرآن را در مکتب خانه ای نزد عموی خود فرا گرفت و چون در کهنوج مدرسه نبود از ادامه تحصیل باز ماند سپس جهت تأمین مخارج زندگی خانواده به جزیره کیش رهسپار شد. او گرمای طاقت فرسای جنوب را تحمل کرد تا بتواند گوشه ای از زحمات مادر زجر کشیده خود را جبران کند بعد از سه سال تلاش در جزیره کیش به کهنوج بازگشت و در راهسازی بین کهنوج و جیرفت مشغول به کار شد.

با شروع جنگ تحمیلی به عنوان بسیجی به جبهه اعزام شد و برای اولین بار در عملیات بیت المقدس شرکت نمود شهادت فرمانده رشید میثم افغانی که با وی نسبت فامیلی داشت او را بیشتر شیفته جهاد و شهادت نمود و دو بار دیگر به جبهه اعزام شد در تاریخ 22 اسفند 66 در شرق دجله به اسارت نیروهای بعثی درآمد. ایشان بزرگی روح خود را با دستان بسته در حالیکه اسیر دشمن بود با فریاد "الله اکبر خمینی رهبر" ، "مرگ بر صدام ضد اسلام" به نمایش گذاشت و فریادش در تاریخ طنین افکن شد و در تاریخ اول شهریور69 به همراه سایر پرستوهای عاشق به میهن اسلامی بازگشت.

خاطراتی از هم رزم شهید

آزاده سرافراز عظیم آقاجانی که مدتی با ایشان هم آسایشگاهی بود می گوید: در سال 64-65 توفیق داشتم که با شهید شهسواری در یک آسایشگاه باشم در اردوگاه الانبار، قاطع 3، آسایشگاه 20 در آن سالها در تلویزیون ایران فیلمی از یک اسیر ایرانی پخش شد که در لحظه اسارت با صدای بلند شعار "مرگ بر صدام ضد اسلام" را فریاد می کشید که توسط خبرنگار شبکه فرانسه ضبط شده بود شهید شهسواری که خودش این شعار را داده بود هیچ اطلاعی از این قضیه نداشت و نمی دانست که در رسانه های ایران خیلی مطرح شده و تصویرش پخش شده است.

بعد از مدتی که اسرای جدید به اردوگاه آمده بودند، در میان آنان تعدادی از آشنایان شهید شهسواری نیز بودند که با دیدن ایشان خبر پخش آن فیلم را به گوشش رساندند و تازه در آن زمان بود که ما هم از این قضیه باخبر شدیم و فهمیدیم که چنین اتفاقی افتاده است.

شهسواری به دلیل کوتاهی قد از سربازی معاف شده بود

ایشان به خاطر کوچکی قدش از سربازی معاف شده بود خودش تعریف می کرد و می گفت که قدم کوتاه بود و فرمانده مافوقمان گفت که این آدم کوچولوها را می خواهید چکار کنید، ردشان کنید بروند، مگر در مملکت سرباز قحط است که بالاخره ایشان از سربازی معاف شد بعد هم در زمان جنگ تحمیلی بصورت بسیجی به جبهه آمد و فکر کنم در عملیات بدر که بعد از عملیات خیبر بود زخمی شد و یکسری از دوستانشان هم آنطرف تر شهید شده بودند عراقی ها زخمی ها را جدا می کنند که ایشان هم قاطی زخمی ها بودند یکسری را که زخمشان شدیدتر بود جدا کرده و مثلا 200 متر آنطرف تر می برند که پشت تپه بود بطوریکه بقیه زخمی ها به آنجا دیدی نداشتند بین این کسانی که مانده بودند شایع شده بود که اینها را برده اند تا اعدام کنند.

بعد نوبت اینها می شود و آقای شهسواری را بلند می کنند که ببرند ایشان می گفت حالا که دارم می روم شهید شوم لااقل خودم را خالی کنم و نفرتم را نسبت به این ظالم مستبد اعلام کنم من که دارم شهید می شوم حال هر بلایی که می خواهند، سرم بیاورند همین طور که او را می کشیدند و می بردند شعار معروف مرگ بر صدام ضد اسلام را فریاد می کشید می گفت : من در آن موقع اصلا در ذهنم نه دوربینی بود و نه خبرنگاری و اصلا حواسم به آنها نبود و حتی آنها را ندیده بودم . همینطور که مرا می بردند شعارم را دادم تا به بقیه زخمی ها ملحق شدم وقتی که به جمع آنان رسیدم دیدم که همه زنده اند و از اعدام خبری نیست.

وی از شهید نقل قول می کند که در آن لحظات که شعارم را می دادم سربازان عراقی آنقدر گرم جابجا کردن مان بودند که اصلا حواسشان به شعار من نبود برای همین با من هیچ برخوردی نکردند و مرا قاطی زخمی ها به بیمارستان منتقل کرده و بستری کردند و بعد از مداوا شدن به اردوگاه الانبار آوردند.

بعد از پخش این تصاویر عراقی ها به دنبال چنین شخصی بودند که پیدایش کنند ولی نتوانستند او را پیدا کنند آن هم به چند دلیل اول اینکه ایشان هنگامیکه اسیر شد ریش زیادی داشت ولی وقتی وارد اردوگاه شدند به اجبار قوانین اردوگاه تمام ریش ها را با تیغ زدند، یعنی کل چهره اش عوض شد دوم اینکه ایشان جدا از تیر و ترکش هایش، سردردهایی داشت که از اعصاب بود و جزء آن دسته از مریض هایی بودند که در اردوگاه هر هفته یک بار باید می رفتند نزد دکتر و قرص می گرفتند.

یعنی مثلاً از میان آن قاطعی که 500 نفر در آن بودیم، 10-12 نفر بودند که باید می رفتند و قرص های مخصوص خودشان را می گرفتند این افراد را صلیب سرخ می شناخت. دکتر عراقی هم به اسم آنها را می شناخت ، حتی سربازان عراقی هم به اسم آنها را می شناختند به خاطر اینکه این افراد دائما می رفتند و می آمدند عراقی ها حساسیت و تندی شان روی اینها کم شده بود طوریکه مثلا در راه با اینها شوخی می کردند و سربه سرشان می گذاشتند.

حتی در ساعاتی که آزاد باش بود و بچه ها در حیاط قدم می زدند و یا لباس می شستند ، سربازهایی که در حال قدم زدن بودند ، بعضاً به آسایشگاه می آمدند و با این افراد چاق سلامتی می کردند آقای شهسواری هم از آن دسته افراد بود مثلاً غروب ها که می آمدند آمار بگیرند وقتی او را می دیدند می گفتند حالت چطوره ؟ خوبی ؟ و اینگونه بود که شهید شهسواری تا آخرین روز اسارتش ناشناخته باقی ماند.

لازم به توضیح است که شهید شهسواری پس از آزادی از سوی مسئولین مورد تفقد قرار گرفت و مدال شجاعت را از دست ریاست جمهوری وقت دریافت کرد سرانجام این آزاده سرافراز در بیستم مرداد ماه 1375 برای انجام ماموریت فرهنگی در حالی که ملبس به لباس مقدس بسیجی بود با همان ساز و برگ جبهه در مسیر زاهدان به فیض شهادت نائل آمد.

فرازی از وصیتنامه شهید محمد شهسواری خداوند توفیق دهد که ادامه دهنده راه شهیدان باشیم امام امت را دعا کنیم و طول عمر ایشان را از خداوند بخواهیم.