عزت الله ضرغامی رئیس سازمان صدا و سیما در حاشیه یازدهمین گردهمایی پژوهشگران رسانه ملی در جمع خبرنگاران در پاسخ به مهر در این خصوص که با توجه به مشخص بودن حضور برخی چهره‌ها به عنوان نامزد در انتخابات ریاست جمهوری، چرا از نمایش تصویر و پوشش مراسم سخنرانی آنها اجتناب نمی‌شود تا به منزله تبلیغ انتخاباتی محسوب نشود، تصریح کرد: سیاست‌های انتخاباتی در مرحله تدوین نهایی است و بعد از اینکه در سازمان مورد تصویب قرار گرفت و مراحل قانونی آن طی شد، در شورای عالی تبلیغات که با حضور وزیر کشور تشکیل می‌شود، سیاست‌های کلان تبلیغاتی نیز به تصویب می‌رسد.

وی افزود: تا آن زمان با توجه به تجربه‌ای که رسانه ملی دارد درباره شخصیت‌های حقیقی و حقوقی که به طور متعارف در برنامه‌‌های مختلف حضور داشتند، چندان سخت گیری نخواهد شد. چون فاصله زیادی تا انتخابات داریم و اگر قرار باشد با هر شایعه و احتمالی بخشی از دولتمردان حتی در حوزه حقوقی حذف شوند، قطعا در اطلاع رسانی کشور مشکل ایجاد می‌شود. اما با مشخص شدن چارچوب قوانین، همچون دوره‌های قبل احتیاط‌های لازم به عمل خواهد آمد.

انجام مأموریت‌های سازمان در اقتصاد مقاومتی

رئیس رسانه ملی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا بودجه صدا و سیما کاهش یافته یا خیر، تصریح کرد: رسانه ملی مثل تمام دستگاه‌های دیگر اگر بودجه مناسب‌تری در اختیار داشته باشد، عملکرد بهتری از خود نشان می‌دهد. امسال به دلایل مختلف و به دلیل سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، در همه حوزه‌ها صرفه جویی می‌شود و ما با حداقل‌ها تلاش می‌کنیم مأموریت‌های سازمان را انجام دهیم. این هم یک فرصتی برای تجربیات جدید است.

ضرغامی دراین باره که آیا احتمالا ضبط غیر زنده مناظره‌های انتخاباتی وجود دارد یا همچون سال 88 زنده روی آنتن می‌روند، یادآور شد: به هرحال مناظره‌های رسانه‌ای نقش مهمی در آگاه کردن مردم، ایجاد شور انتخاباتی و افزایش مشارکت دارد. ما آسیب‌های دوره گذشته را بررسی کرده‌ایم و سیاست‌های جدید صورت می‌گیرد. ما کماکان پایبند قانون خواهیم بود.

باید چند هفته برای احقاق حق زمان می‌گذاشتیم

رئیس سازمان صدا و سیما در ادامه گفت: در سال 88 فضای مناسب برای طرح نظرات مختلف فراهم شد. بعد از انجام مناظره‌ها طبق قانون و مصوبه شورای تبلیغات وقت، آنچه به خود نامزدها برمی‌گشت طبق قانون فرصتی فراهم شد که توضیح داده شود. رسانه ملی نیز در صدد بود به شخصیت‌های حقیقی و حقوقی و حتی کسانی که به طور غیر مستقیم و کلی به آنها نسبتی داده شده بود، فرصتی برای پاسخگویی دهد اما تعداد آنها آنقدر زیاد شدند و موضوعات متنوعی بود که ما باید حجم زیاد چند هفته‌ای اختصاص می‌دادیم. به ویژه برای دستگاه‌های دولتی که تعبیری درباره عملکرد آنها در مناظره‌ها ارائه شده بود.

ضرغامی تصریح کرد: این به قانون روشن تری نیاز داشت که ما ضمن رعایت آزادی، فضایی را ایجاد کنیم که پاسخ‌های لازم را منتقل کنیم. امیدواریم امسال ابعاد قانونی به صورت دقیق‌تر باشد.

وی همچنین درباره سخنان پورمحمدی مدیر سابق شبکه سه در مراسم خداحافظی‌اش اظهار کرد: من همان زمان هم گفته بودم وی از مدیران خوب ما بوده و هست و آنقدر کار خوب در سازمان انجام داده است که اگر دشمنان از جمله‌ او سوءاستفاده کردند نیز برایمان قابل توجه نباشد.