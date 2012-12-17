بستر تولید انیمیشن در قزوین فراهم شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین شفیعی ها ظهر دوشنبه در مراسم رونمایی از انیمیشن قصه های مینودری که باحضور عبدالله عبدوس مدیر شبکه ملی فرهنگ در تالار مولانای قزوین برگزار شد گفت: با راه اندازی مجتمع دیجیتال کاسپین در قزوین و استقبال جوانان از فعالیت های این مرکز خوشبختانه مکان مناسبی برای بروز استعدادهای هنری افراد فراهم شده است.

وی افزود: در کمتر از یک سال از شروع فعالیت این مرکز خوشبختانه کارهای قابل توجهی انجام شده که توانسته اوقات فراغت جوانان را بخوبی پر کند.

شفیعی ها تصریح کرد: بازی های دیجیتال، تولید انیمیشن در محیطی پاک که می تواند نیازهای امروز و فردای جوانان را بخوبی فراهم کند از کارهای ارزشمندی است که در این مرکز فرهنگی شکل گرفته است.

این مسئول فرهنگی یادآورشد: تولید انیمیشن به صورت فردی هزینه زیادی دارد و همه نمی توانند وارد این حوزه شوند اما مجتمع فرهنگی کاسپین این بستر را برای شکوفایی استعدادهای جوانان در این بخش بخوبی فراهم کرده و تولید انیمیشن قصه های مینودری نمونه بارز آن است.

وی گفت: هنرمندان قزوینی نباید به این انیمیشن به عنوان کاری ایده آل نگاه کند بلکه فقط شروع خوبی برای فعالیتهای بهتر در آینده است تا با تولید آثاری فاخر بتوانید آنها را به صداوسیما نیز عرضه کنید.

توجه به محتوای آثار ضروری است

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین یادآورشد: باید توجه به محتوی بسیار جدی گرفته شود تا خدای ناکرده قربانی فرم نشود و تاثیرگذارتر باشد.

شفیعی ها افزود: در موضوع محتوی رهنمودهای مقام معظم رهبری در ارائه طرح سبک زندگی می تواند محور فعالیت هنرمندان جوان بویژه در تولید انیمیشن باشد.

وی بیان کرد: دشمنان با طرح موضوع هسته ای دنبال رد گم کردن هستند زیرا آنها طرح موضوعات مهمی مانند سبک زندگی در گوشه ای از جهان را توسط رهبری اندیشمند بر نمی تابند و با بهانه های مختلف نمی خواهند ایران الگو شود.

این مسئول گفت: هر چند کارهای زیادی در این زمینه انجام شده اما هنوز عقب هستیم و باید هنرمندان جوان در این بخش فعالیت بیشتری داشته باشند و این موضوعات را بویژه 20 سوال طرح شده از سوی رهبری را در کارهای خود متبلور کنند.

در این مراسم از انیمیشن دو بعدی" قصه های مینودری" رونمایی شد.

این انیمشن در 51 قسمت 17 تا 20 دقیقه ای توسط هنرمندان جوان مجتمع فرهنگی دیجیتال کاسپین قزوین با لهجه قزوینی در حال تولید است.

نویسنده این انیمیشن مهدی مرادی است و مریم خوئینی و فرید آمالی کارگردان، انیماتورها سمیه آزادی جم، مهدی مولف، آرزو زینالی، طراحی شخصیت اکرم اسماعیلی، طراحی زمینه توسط اکرم میزانی، میثم قادری و خانم حدادها، تدوین میثم آقاجانزاده، صداگذاری و میکس بهزاد ایاز و سرپرست گویندگان نیز توسط فرشید قلی پور از هنرمندان شاخص استان قزوین از دیگر دست اندرکاران تولید هستند.

این انیمیشن پس از تولید و تکثیر در 20 هزار نسخه وارد شبکه سینمایی خانگی خواهد شد.