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۲۷ آذر ۱۳۹۱، ۱۵:۴۵

خلیل صالحی:

صنعت نفت آبادان دو بازیکن جدید جذب کرد

صنعت نفت آبادان دو بازیکن جدید جذب کرد

آبادان - خبرگزاری مهر: مدیرعامل باشگاه صنعت نفت آبادان گفت: این تیم برای تقویت خود در نیم فصل دوم لیگ برتر باشگاه های کشور دو بازیکن جدید جذب کرد.

خلیل صالحی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مهدی کیانی و هادی رمضانی پس از به توافق رسیدن با مدیر عامل موسسه فرهنگی ورزشی صنعت نفت آبادان به جمع طلایی‌پوشان آبادان ملحق شدند.

وی افزود: ظهر چهارشنبه مهدی کیانی از داماش گیلان و هادی رمضانی از مس سرچشمه رفسنجان با امضای قرارداد داخلی به جمع بازیکنان تیم فوتبال صنعت نفت اضافه شدند.  قرارداد این دو بازیکن تا آخر فصل جاری مسابقات لیگ برتر فوتبال است.
 
صالحی عنوان کرد: حسین کعبی، علی عساکره، مهدی کیانی، و هادی رمضانی بازیکنانی هستند که در فصل نقل و انتقالات لیگ برتر به تیم صنعت نفت آبادان پیوستند.
 
کد مطلب 1768732

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