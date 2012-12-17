دستگیری قاچاقچیان طلا و ارز/ مجازات اشرار و مفسدان در دستور کار قوه قضائیه

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی‌اژه‌ای عصر روز دوشنبه در چهل‌ویکمین نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه با ابراز تاسف از جنایت بزرگ رخ داده در آمریکا اظهار داشت: با توجه به اینکه مسئولان آمریکایی مدعی هستند، اما اقدام مناسبی انجام نمی دهند، متاسف هستند. در یک حادثه 27 کودک و معلم به ضرب گلوله از پای در می آیند در حالیکه آمریکا که نمی تواند امنیتش را تامین کند می‌خواهد امنیت بقیه کشورها را فراهم کند.

وی با اشاره به ضرورت برخورد با مفسدان و اشرار گفت: با اشرار و اخلالگران نظام اقتصادی و مایحتاج مردم برخورد می کنیم و این موضوع در دستور کار قوه قضائیه و نیروی انتظامی است.

اژه ای ضمن تشکر از نیروی انتظامی بخاطر دستگیری افراد زورگیر اظهار امیدواری کرد. دادستانی تهران ضمن عدالت و انصاف رسیدگی به این پرونده را تسریع کرده تا هر کدام از این افراد به هر میزان که مرتکب جرم شدند مجازات شده و این برخورد درس عبرتی برای سایرین باشد.

سخنگوی قوه قضائیه از تداوم برخورد موثر با اخلال گران بازار ارز خبر داد و افزود: قوه قضائیه با افرادی که برای سودجویی یا همراهی با دشمن اقدام به برهم زدن نظم اقتصادی می کنند، برخورد خواهد کرد، در این مورد نیز عده ای دستگیر شده اند.

وی با اشاره به اینکه برای ارسال پرونده دستگیرشدگان بازار ارز به دادگاه نیازمند اعلام نظر بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی هستیم، تاکید کرد: از بانک مرکزی و وزارت اقتصاد می خواهیم هرچه زودتر نظر خود را اعلام کنند که از میان دستگیرشدگان چه تعداد موجب ایجاد اخلال در بازار شده اند تا پرونده آنها به زودی در دادگاه مورد رسیدگی قرار گیرد.

* دستگیری قاچاقچیان طلا و ارز

اژه ای با بیان اینکه در هفته های اخیر عده ای اقدام به قاچاق طلا و ارز از کشور کرده اند، تصریح کرد: قوه قضائیه و نیروی انتظامی تلاش خود را برای برخورد با قاچاقچیان طلا و ارز انجام می دهند و اخیرا نیز تعدادی قاچاقچی در شهرهای اصفهان، شیراز و بندرعباس شناسایی و دستگیر شده اند به این افراد هشدار می دهیم که برای سوءاستفاده های مالی خود را گرفتار نکنند چراکه برخورد قوه قضائیه با اینها مقابله جدی می کند.

وی ادامه داد: به اشرار و همه کسانیکه در جهت اخلال در امنیت مردم و کشور فعالیت می کنند هشدار می‌دهیم که مردم انقلابی رفتارهای این افراد را تحمل نمی کنند و با آنها برخورد می شود.

سخنگوی قوه قضائیه در خصوص اینکه چگونه یک فرد یا گروه محارب شناخته می شوند، گفت: برای اینکه گروه یا جمعی محارب شناخته شوند، لازم نیست که تک تک آنها اسلحه داشته باشند کسانیکه اسلحه سرد و گرم در دست گرفته و باعث ایجاد ترس در میان مردم شده و گروه هایی که علیه نظام اقدام کرده و باعث ترس مردم می شوند محارب شناخته می شوند.