قلعه نویی دوربین برنامه 90 را تحریم کرد/ انتقاد تماشاگران از فردوسی پور

به گزارش خبرنگار مهر، تمرین تیم فوتبال استقلال بعد از ظهر امروز در کمپ مرحوم ناصر حجازی آغاز شد تا این تیم خود را برای بازی در جام حذفی برابر گهر دورود آماده کند. در حاشیه این تمرین و زمانی که گزارشگر برنامه نود قصد داشت با امیر قلعه نویی درباره آخرین وضعیت این تیم و مسائل مطرح شده درباره بازگشت فرهاد مجیدی صحبت کند، با جواب رد سرمربی استقلال مواجه شد.

اصرار گزارشگر برنامه نود به قلعه نویی هم نتیجه‌ای در بر نداشت تا سرمربی آبی‌ها خیال خود را از پاسخ دادن به سئوالات حساس راحت کند.

همچنین هواداران تیم فوتبال اطراف گزارشگر برنامه نود جمع شدند و نسبت به موضع گیری عادل فردوسی‌پور درباره باشگاه استقلال و قائل شدن برخی تبعیض‌ها از او انتقاد کردند. آنها معتقد بودند فردوسی‌پور آنقدر که به حاشیه‌های استقلال می‌پردازد به مسائل پرسپولیس اهمیت نمی‌دهد.