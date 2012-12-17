مطالبات واقعی دولت بر اساس نرخ کرایه حمل کالا دریافت نمی شود

به گزارش خبرنگار مهر، سلیمان علیزاده ظهر دوشنبه در جلسه کمیته حمل و نقل و سوخت آذربایجان غربی ضمن انتقاد از پدیده پشت بارنامه نویسی توسط شرکتهای حمل و نقل، افزود: بر این اساس شرکتها و رانندگان بیشتر از نرخ مصوب کارگروه اقدام به دریافت کرایه می کنند.

وی با اشاره به اینکه با این اقدام میزان مطالبات دولت بر اساس نرخ مصوب پرداخت می شود، اظهار داشت: میزان پرداخت مطالبات با توجه نرخ دریافتی و نرخ مصوب کمتر بوده که در این راستا باید دستگاه های حاکمیتی نظارت جدی داشته و شیوه صدور بارنامه توسط شرکتهای حمل و نقل باید مشخص شود.

معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی ضمن انتقاد از پیشنهاد افزایش 30 درصدی نرخ کرایه حمل کالا در آذربایجان غربی، ادامه داد: ما مخالف افزایش نرخ کرایه با توجه به افزایش ملزومات و هزینه تعمیر و نگهداری نیستیم ولی نباید هم قیمتها افزایش یابد و هم پدیده ای به اسم پشت بارنامه نویسی باشد.

تبریز مشکل اصلی آذربایجان غربی در نرخ گذاری کالا و خدمات است



علیزاده خواستار توجه ویژه اعضای کمیته حمل و نقل در خصوص افزایش نرخ کرایه حمل کالا به تبعات اجتماعی موضوع شد و عنوان کرد: افزایش نرخ کرایه حمل کالا باید منطقی و اصولی باشد چرا که همه مردم کارشناس نیستند و دید کارشناسانه به مسئله ندارند.

وی با بیان اینکه معضل اصلی ما در این منطقه تبریز است و به علت نزدیکی دو استان به یکدیگر در نرخ گذاری کالا و خدمات با مشکل مواجه می شویم که با توجه به بالا بودن نرخ برخی خدمات از جمله کرایه حمل در این استان رانندگان رغبت بیشتری جهت کار در آن را دارند.