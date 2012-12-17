به گزارش خبرگزاری مهر، عباس مظفری افزود: تسهیلات توسعه بخش کشاورزی سال جاری با سود 13 درصد به مبلغ یکصد میلیارد تومان مصوب شده و مقرر شد شهرستان‌ها طرح‌های مصوب را بررسی کنند.



وی اظهارداشت: طرح‌هایی که شرایط و مجوزهای لازم را دارند به بانک های عامل معرفی می شوند و در صورت نداشتن شرایط طرح های دیگر جایگزین خواهد شد.



وی تصریح کرد: توزیع 73 میلیارد تومان اعتبار سال جاری را در بین 24 طرح داشتیم که اگر طرحی شرایط لازم را نداشت جایگزین خواهد داشت.



مدیرکل جهاد کشاورزی استان مرکزی در پایان خاطرنشان کرد: باقی مانده تسهیلات سال 90 به مبلغ 35 میلیارد و پانصد میلیون تومان برای طرح‌های مانده از سال گذشته معرفی شد و دویست و60 میلیارد تومان تسهیلات به بخش کشاورزی و متقاضیان داده خواهد شد.