  1. عناوین کل
۲۷ آذر ۱۳۹۱، ۱۵:۴۶

حجت‌الاسلام اهرمی:

30 همایش فرهنگی در شهرستان کنگان اجرا شد

30 همایش فرهنگی در شهرستان کنگان اجرا شد

کنگان - خبرگزاری مهر: سرپرست اداره تبلیغات اسلامی از اجرای 30 همایش فرهنگی از ابتدای سال جاری تاکنون در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام رحیم اهرمی ظهر دوشنبه در نشست فعالان فرهنگی کنگان اظهار داشت: اهمیت همایش‌های برگزار شده تلاشی در راستای اغنای روحیه جستجوگری و کاوشگری جامعه علمی و اجرایی کشور برای کسب معلومات و اطلاع از یافته های جدید در عرصه علم و دانش است.

وی گفت: برگزاری این همایش‌ها به تجمیع تجربیات، برقراری ارتباط مستقیم و رو در روی پژوهشگران، محققین، علم آموزان و ایجاد زمینه‌ای برای فعالیت‌های جمعی کمک شایانی می‌کند.

سرپرست اداره تبلیغات اسلامی کنگان گفت: با توجه به رسالت سازمان تبلیغات اسلامی مبنی بر بالا بردن سطح بینش عقیدتی و سیاسی مردم با تاکید بر نخبگان فرهنگی و نیروهای جوان در جامعه در علیه اهداف پلید مستکبران این اداره اقدام به برگزاری 30 همایش فرهنگی از ابتدای سال جاری تاکنون کرده است.

حجت الاسلام رحیم اهرمی اضافه کرد: موضوعات و محوریت همایش‌های برگزار شده را می‌توان یاد یاران، عفاف و حجاب، عاشورائیان، طلایه داران تبلیغ، مهدویت، شیرخوارگان و سایر موضوعات عنوان کرد.

وی در ادامه با اشاره به تشییع شهدای گمنام در شهرستان کنگان به محل برگزاری مراسمات آن اشاره کرد و گفت: شهدا قلب تاریخ، شفیعان روز حساب و پاسداران انقلاب اسلامی هستند که عظمت امروز ایران مرهون شجاعت‌ها و ایثارگری‌های آنان است.

سرپرست اداره تبلیغات اسلامی شهرستان کنگان گفت: نظر به اینکه همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان، عارفان، دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود، این اداره برای هرچه باشکوه تر برگزار شدن این مراسم اقدام به برنامه ریزی باهیئات مذهبی، بانیان مساجد و حسینیه‌ها، انجمن‌های اسلامی، مراکز قرآنی و سایر تشکلات زیر مجموعه کرده است.

وی افزود: اداره تبلیغات اسلامی کنگان با نصب بنر و توزیع تراکت در تکریم از مقام عظمای شهادت اقدام کرده که این مراسم 29 آذر 91 با حضور آحاد مردم در حسینیه عاشقان ثارالله این شهر برگزار می شود.

کد مطلب 1768748

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها