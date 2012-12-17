30 همایش فرهنگی در شهرستان کنگان اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام رحیم اهرمی ظهر دوشنبه در نشست فعالان فرهنگی کنگان اظهار داشت: اهمیت همایش‌های برگزار شده تلاشی در راستای اغنای روحیه جستجوگری و کاوشگری جامعه علمی و اجرایی کشور برای کسب معلومات و اطلاع از یافته های جدید در عرصه علم و دانش است.

وی گفت: برگزاری این همایش‌ها به تجمیع تجربیات، برقراری ارتباط مستقیم و رو در روی پژوهشگران، محققین، علم آموزان و ایجاد زمینه‌ای برای فعالیت‌های جمعی کمک شایانی می‌کند.

سرپرست اداره تبلیغات اسلامی کنگان گفت: با توجه به رسالت سازمان تبلیغات اسلامی مبنی بر بالا بردن سطح بینش عقیدتی و سیاسی مردم با تاکید بر نخبگان فرهنگی و نیروهای جوان در جامعه در علیه اهداف پلید مستکبران این اداره اقدام به برگزاری 30 همایش فرهنگی از ابتدای سال جاری تاکنون کرده است.

حجت الاسلام رحیم اهرمی اضافه کرد: موضوعات و محوریت همایش‌های برگزار شده را می‌توان یاد یاران، عفاف و حجاب، عاشورائیان، طلایه داران تبلیغ، مهدویت، شیرخوارگان و سایر موضوعات عنوان کرد.

وی در ادامه با اشاره به تشییع شهدای گمنام در شهرستان کنگان به محل برگزاری مراسمات آن اشاره کرد و گفت: شهدا قلب تاریخ، شفیعان روز حساب و پاسداران انقلاب اسلامی هستند که عظمت امروز ایران مرهون شجاعت‌ها و ایثارگری‌های آنان است.

سرپرست اداره تبلیغات اسلامی شهرستان کنگان گفت: نظر به اینکه همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان، عارفان، دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود، این اداره برای هرچه باشکوه تر برگزار شدن این مراسم اقدام به برنامه ریزی باهیئات مذهبی، بانیان مساجد و حسینیه‌ها، انجمن‌های اسلامی، مراکز قرآنی و سایر تشکلات زیر مجموعه کرده است.

وی افزود: اداره تبلیغات اسلامی کنگان با نصب بنر و توزیع تراکت در تکریم از مقام عظمای شهادت اقدام کرده که این مراسم 29 آذر 91 با حضور آحاد مردم در حسینیه عاشقان ثارالله این شهر برگزار می شود.