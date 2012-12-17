جشنواره قصه گویی استانی البرز به ایستگاه آخر رسید

به گزارش خبرنگار مهر، دومین روز از جشنواره قصه گویی استانی البرز با حضور معاون سیاسی و امنیتی استاندار البرز، مدیرکل کانون پرورش فکری استان، شرکت کنندگان و علاقه مندان به قصه گویی پیش از ظهر دوشنبه در سالن شهید رضایی مجتمع آفرینش های هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان در کرج برگزار شد.



روز گذشته 13 نفر از شرکت کنندگان با اجرای متنهای انتخابی خود به رقابت پرداختند و امروز و در آخرین روز جشنواره 12 نفر دیگر از قصه گویان حاضر در این رقابت، مهارت خود را در قصه گویی به نمایش گذاشتند.



در این جشنواره قصه گویان در قالب چهار بخش آزاد، پیشکسوتان، راه یافتگان و مربیان کانون پرورش فکری استان حضور داشتند.



هر یک از قصه گوها در این جشنواره فرصت داشتند حداکثر در 20 دقیقه به اجرا پرداخته و قصه گویی کنند.

نکته جالب در طول دو روز برگزاری جشنواره استقبال قابل توجه کودکان و نوجوانان از جشنواره بود. کودکان و نوجوانان در هر اجرا با قصه گو همراه شده و هم قدم با قصه پیش می رفتند و واکنشها و احساساتشان را بروز می دادند.

کودکانی که پیشتر به آوای والدین شان خو گرفته بودند و با لالایی مادرانه به خواب می رفتند، در این دو روز چنان غرق قصه های کهن و جدید بودند که به نظر می رسید دوست ندارند جشنواره به انتها برسد.

مسئول اجرایی دومین جشنواره قصه گویی استانی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره این جشنواره گفت: 25 نفر شرکت کننده از استان البرز از روز گذشته رقابت خود را برای حضور در جشنواره منطقه ای آغاز کرده اند.



طاهره گرمسیری افزود: این جشنواره تا پایان امروز ادامه دارد و پس از آن کار تیم داوری با توجه به نحوه اجرای قصه گوها آغاز می شود.

5 داور کودک و نوجوان در کنار کارشناسان اعلام نظر می کنند



گرمسیری تیم داوری را متشکل از یک نفر کارشناس ناظر از کانون پرورش فکری کشور و سه نفر از کارشناسان فرهنگی و هنری کانون نام برد و یادآور شد: پنج نفر از کودکان و نوجوانان نیز در کنار هیئت داوری با قضاوت درباره اجراها نظراتشان را اعلام می کنند و این نظرات در انتخاب نهایی برگزیدگان تاثیرگذار است.

چهار منتخب البرزی به جشنواره منطقه ای راه می یابند



داور جشنواره قصه گویی البرز ادامه داد: در روز اختتامیه چهار نفر از شرکت کنندگان به عنوان منتخبان استانی به جشنواره منطقه ای که دی ماه جاری در استان گیلان برگزار می شود، معرفی می شوند.



وی در پاسخ به نحوه انتخاب برگزیدگان قصه گویی رادیویی از میان 51 نفر یادآور شد: نفرات برتر این بخش توسط مرکز کانون پرورش فکری در تهران انتخاب می شوند.



مسئول اجرایی جشنواره قصه گویی استانی البرز درباره نحوه انتخاب متنهای مسابقه گفت: متنهای قابل شرکت در مسابقه پیش از آغاز جشنواره طی فراخوانی در سه بخش متون کهن، آزاد و قهرمانان ایرانی اعلام شد.



وی افزود: در این رابطه متنهای زیادی به دستمان رسید که پس از تایید، دوره های آموزشی برای شرکت کنندگان برگزار شد و این افراد دیروز و امروز به رقابت پرداختند.

بازنویسی و بازآفرینی متون کهن توسط مربیان کانون



گرمسیری با بیان اینکه در بخش متون کهن، متنهایی از منطق الطیر عطار، کلیله و دمنه، مثنوی معنوی و مرزبان نامه اجرا شد، یادآور شد: این متون توسط مربیان کانون پرورش فکری استان بازنویسی و بازآفرینی و در جشنواره اجرا شد.

استقبال بیش از 500 نفر از جشنواره قصه گویی البرز



کارشناس فرهنگی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان البرز همچنین با اشاره به استقبال بیش از 500 نفر از این جشنواره، اظهار داشت: علاقه مندان به قصه و قصه گویی استقبال پرشور و بسیار خوبی طی دو روز برگزاری جشنواره داشتند که این نشان دهنده میزان گرایش دوستداران این هنر قدیمی است.





در این جشنواره همچنین از دو استان قزوین و مرکزی نیز به عنوان بخش میهمان دعوت شده بود که حضور قصه گویان استان قزوین به علت شرایط نامساعد جوی لغو شد.

دومین جشنواره قصه گویی استانی البرز، پس از ارزیابی کار شرکت کنندگان توسط تیم داوری بعد از ظهر امروز دوشنبه به کار خود پایان داد.



اختتامیه دومین جشنواره قصه گویی استان البرز روز چهارشنبه 29 آذر همزمان با شب یلدا با اعلام نفرات برتر در کرج برگزار می شود.