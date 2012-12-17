تقاضای چین برای نفت خام در سال اینده افزایش می یابد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روزنامه چاینا دیلی، دویچه بانک در گزارش خود اعلام کرد که به دنبال پیش بینی رشد اقتصادی چین در سال 2013 انتظار می رود مصرف نفت خام این کشور در سال اینده 3.4 درصد افزایش یابد.

بر اساس این گزارش ، برآوردهای دویچه بانک نشان می دهد چین به تنهایی 40 درصد از سهم تقاضای جهانی نفت خام در سال آینده را به عهده داشته باشد.

انتظار می رود با آغاز دوباره نرخ رشد اقتصادی چین، مجموع مصرف نفت خام این کشور در سه ماه چهارم سال 2012 به روزانه 9 میلیون و640 هزار بشکه در روز برسد.

بر اساس آمارهای اداره کل گمرک چین، واردات نفت خام این کشور در ماه نوامبر با رشد سه درصدی به 5 میلیون و 710 هزار بشکه در روز رسید.

چین پس از آمریکا دومین وارد کننده بزرگ نفت خام جهان به شمار می آید و ایران همواره یکی از بزرگ ترین تأمین کنندگان نیاز این کشوربوده است.

