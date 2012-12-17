وحدت حوزه و دانشگاه، وحدت در منابع دروس و سرفصل درسی صرف نیست

حجت الاسلام حسینعلی اکبری نیا امروز به مناسبت 27 آذر روز وحدت حوزه و دانشگاه در گفت وگو خبرنگار مهر افزود: هدف امام خمینی(ره)از طرح وحدت حوزه و دانشگاه وحدت بر اساس مبنا، تفکرو اندیشه بود که اگر این دو نهاد تأثیرگذار و نقش آفرین با وحدت نظر به تولید علم و اندیشه بپردازند جامعه از هر گونه انحطاط و انحراف فکری و عقیدتی حفظ خواهد شد و به زلال معرفت الهی رهنمون خواهند شد.



وی در ادامه با اشاره به اینکه افرادی که در مقابل این جریان روشن سفسطه و مغالطه می کنند آن هم با تکیه بر آموزه های غربی هدفی جز ایجاد فاصله و جدائی این دو مرکز از یکدیگر ندارند تاکید کرد: بایستی مجامع کلیدی به ویژه شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی حوزه های علمیه برای وحدت علمی بیشتر از گذشته تدابیری عالمانه داشته باشند.



رئیس اداره امور فرهنگی و تبلیغ تبلیغات اسلامی استان مرکزی در پایان خاطرنشان کرد:جامعه به تعدد و تنوع و تکثر تخصیص ها نیازمند است و این مهم میسر نمی شود مگر با طراحی سر فصل ها و تدریس آنها در این دو مرکز لذا باید هر کدام بخشی از امور علمی کشور اسلامی را عهده دار باشند تا نیاز علمی ،فکری ،پژوهشی ،تجربی و طبیعی جامعه فراهم آید.

وی وظیفه حوزه های را علمیه هدایت جامعه دانست و گفت: در این راستا باید شهید آیت الله مفتح را الگو قرار داد و بر سیره عملی آن دانشمند والا مقام پافشاری کرد و به روح بلند آن شهید که منادی وحدت حوزه و دانشگاه بود درود فرستاد.