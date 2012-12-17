سرگروهی از سینما آزادی گرفته شد/بدهکارها فقط 15 روز فرصت دارند!

سخنگوی شورای صنفی نمایش درباره دلیل سرگروه شدن سینما فرهنگ به خبرنگار مهر گفت: با توجه به مشکل سینما آزادی، تصمیم گرفته شد این سینما از سرگروهی درآید و سینما فرهنگ جزو سینماهای سرگروه قرار گیرد.از همین رو فیلم "پله آخر" از تاریخ 13 دی ماه در این سینما اکران می‌شود.

حبیب کاوش در ادامه با اشاره به اکران فیلم "من و زیبا" گفت: حال و هوای فیلم "من و زیبا" به کارگردانی فریدون حسن‌پور به ماه محرم و صفر بسیار نزدیک است به همین دلیل حیف است در زمانی دیگر غیر از این ایام اکران شود به همین دلیل این فیلم از این هفته روی پرده سینما می‌رود.

وی در ادامه صحبت‌های خود با اشاره به جلسه شورای صنفی نمایش گفت: بنابر آخرین گزارش‌ها، همه سینماهای شهرداری و حوزه هنری و برخی از سینماهای بخش خصوصی بدهی‌هایی به دفاتر پخش دارند و این بدهی خلاف آیین‌نامه شورای صنفی نمایش است.

کاوش در پایان افزود: طبق آیین نامه‌های شورای صنفی نمایش، 15 روز بعد از پایان اکران بدهی سینماها به دفاتر پخش پرداخت می شود بنابراین شورای صنفی قرار گذاشته تا 15 روز دیگر این سینماها بدهی‌های خود را پرداخت کنند در غیر این صورت حواله نمایش صادر نمی شود.

به گزارش مهر، بهار سالجاری هم سینما آزادی از سرگروهی کنار گذاشته شد و سینما اریکه سرگروه شد که به دلیل پایین بودن کف فروش این سینما، سرگروهی بار دیگر به سینما آزادی سپرده شد.

همچنین به نظر می‌رسد موضوع بدهی سینماهای حوزه هنری و شهرداری به دفاتر پخش مساله‌ جدیدی است که برای نادیده گرفتن حق سینما آزادی برای اکران فیلم‌های روز مطرح می‌شود.

مناقشات بین حوزه هنری و وزارت ارشاد در حالی ادامه دارد که حوزه هنری به دلیل ایرادهای محتوایی که برخی از فیلم‌ها دارند از اکران پند فیلم معدود در سینماهای زیرمجموعه‌اش خودداری می‌کند.