  1. عناوین کل
۲۷ آذر ۱۳۹۱، ۱۵:۵۹

کنگرلو در گفتگو با مهر:

70 هیئت مذهبی در شهرستان اسلامشهر ارزشیابی شدند

70 هیئت مذهبی در شهرستان اسلامشهر ارزشیابی شدند

اسلامشهر - خبرگزاری مهر: سرپرست تبلیغات اسلامی اسلامشهر از ارزشیابی 70 هیئت مذهبی در این شهرستان خبر داد.

حجت الاسلام علی کنگرلو در گفتگو با مهر اظهار داشت: با تقسیم هیئت مذهبی در این شهرستان به 10 ناحیه و اعزام بازرسان این اداره به حسینیه ها و هیئات مذهبی فعال، امور مربوط به ارزشیابی انجام شد.

وی افزود: بیش از 70 هیئت مذهبی در این شهرستان در این ارزشیابی مورد بازرسی قرار گرفتند و مشکلات و مسائل آنها به اداره تبلیغات اسلامی استان تهران ارسال شد.

این مسئول از برگزاری دوره آموزشی اخلاق فردی و اجتماعی خبر داد و عنوان کرد: این دوره آموزشی در سالن نصر اداره آموزش و پرورش و با حضور معاونین پرورشی و مبلغین دینی تبلیغات اسلامی شهرستان برگزار شد و استاد این دوره آموزشی حجت الاسلام دکتر شجاعی مهر، استاد حوزه و دانشگاه بود و مباحثی در خصوص انواع ارتباط از نظر اسلام، انحرافات جنسی و آسیبهای ارتباط محرم و نامحرم مطرح کرد.

سرپرست تبلیغات اسلامی اسلامشهر، هم اندیشی با ادارات دیگر شهرستان را از برنامه های خود عنوان کرد و یادآور شد: برگزاری گفتمانهای دینی، آموزش ضمن خدمت فرهنگیان، آموزش تحکیم خانواده برای اولیاء و دانش آموزان، حمایت از فعالیت هیئات دانش آموزی از جمله برنامه های این اداره است که با همکاری اداره آموزش و پرورش این شهرستان برگزار می شود.

وی حضور کارشناسان سازمان تبلیغات اسلامی در مدارس سطح شهر را مثبت ارزیابی کرد و اظهار داشت: در مناسبتهای مختلف مذهبی کارشناسان ما با حضور در مدارس اسلامشهر جلسات بحث و بررسی موضوع مربوطه را با جوانان برگزار می کنند که با استقبال خوب دانش آموزان مواجه شده است.

کد مطلب 1768757

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    فیلم‌های پربازدید