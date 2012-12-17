70 هیئت مذهبی در شهرستان اسلامشهر ارزشیابی شدند

حجت الاسلام علی کنگرلو در گفتگو با مهر اظهار داشت: با تقسیم هیئت مذهبی در این شهرستان به 10 ناحیه و اعزام بازرسان این اداره به حسینیه ها و هیئات مذهبی فعال، امور مربوط به ارزشیابی انجام شد.

وی افزود: بیش از 70 هیئت مذهبی در این شهرستان در این ارزشیابی مورد بازرسی قرار گرفتند و مشکلات و مسائل آنها به اداره تبلیغات اسلامی استان تهران ارسال شد.

این مسئول از برگزاری دوره آموزشی اخلاق فردی و اجتماعی خبر داد و عنوان کرد: این دوره آموزشی در سالن نصر اداره آموزش و پرورش و با حضور معاونین پرورشی و مبلغین دینی تبلیغات اسلامی شهرستان برگزار شد و استاد این دوره آموزشی حجت الاسلام دکتر شجاعی مهر، استاد حوزه و دانشگاه بود و مباحثی در خصوص انواع ارتباط از نظر اسلام، انحرافات جنسی و آسیبهای ارتباط محرم و نامحرم مطرح کرد.

سرپرست تبلیغات اسلامی اسلامشهر، هم اندیشی با ادارات دیگر شهرستان را از برنامه های خود عنوان کرد و یادآور شد: برگزاری گفتمانهای دینی، آموزش ضمن خدمت فرهنگیان، آموزش تحکیم خانواده برای اولیاء و دانش آموزان، حمایت از فعالیت هیئات دانش آموزی از جمله برنامه های این اداره است که با همکاری اداره آموزش و پرورش این شهرستان برگزار می شود.

وی حضور کارشناسان سازمان تبلیغات اسلامی در مدارس سطح شهر را مثبت ارزیابی کرد و اظهار داشت: در مناسبتهای مختلف مذهبی کارشناسان ما با حضور در مدارس اسلامشهر جلسات بحث و بررسی موضوع مربوطه را با جوانان برگزار می کنند که با استقبال خوب دانش آموزان مواجه شده است.