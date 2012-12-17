بهره برداری از 100 کیلومتر بزرگراه در هرمزگان تا پایان امسال

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی زندیه وکیلی ظهر دوشنبه در مراسم روز ملی حمل و نقل در بندرعباس با بیان اینکه کالاهایی که امروز در سبد مصرف خانوار دیده میشود توسط بخشهای مختلف ستون حمل و نقل کشور به دست مردم می رسد، عنوان کرد: در 26 آذر 62 پس از دستور امام خمینی مبنی بر تخلیه بنادر و انتقال کالاها به مرکز کشور، در سال 76 شورای فرهنگ عمومی روز 26 آذر را روز ملی حمل و نقل نامگذاری کرد.
وی در ادامه نقش رانندگان در پشتیبانی گستردهای از دفاع مقدس و حتی اتفاقات اخیر در حوزه هدفنمدی یارانهها و سهمیهبندی سوخت را بسیار مهم دانست و افزود: همکاری و هماهنگی گسترده حوزه حمل و نقل با دولت و نظام مثال زدنی بوده است.
قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در هرمزگان ادامه داد: فعالیت بخشهای حمل و نقلی پایه اصلی اقتصاد کشور است و طبق آمار موجود طی سال گذشته 100 میلیون تن کالا در بنادر استان هرمزگان تخلیه و بارگیری شده که از این میزان 10 میلیون ترانزیت شده است.
زندیه وکیلی درآمد استان هرمزگان از محل ترانزیت را قابل توجهی دانست و اظهار داشت: با تقویت ترانزیت شاید دیگر هیچ نیازی به صادرات نفت نداشته باشیم و با سیاستگذاری درست می توان ایران را به یک کشور حمل و نقلی در جهان تبدیل کرد.
وی از استان هرمزگان به عنوان پایتخت حمل و نقلی کشور یاد کرد و بیان داشت: استان هرمزگان عنوان راه دسترسی کشور به آبهای آزاد از اهمیت بالایی برخوردار است.
مدیرکل راه و شهرسازی هرمزگان بابیان اینکه در حوزه راهداری استان هرمزگان دارای هفت راهدارخانه و 150 راهدار فعال است، عنوان کرد: اعتبارات راهداری استان هرمزگان با توجه به شرایط اقلیمی و هزینههای بالای نگهداری تاسیسات، بسیار ناچیز است.
زندیه وکیلی بیان کرد: در چهار ماهه اخیر شاهد کاهش محسوس تلفات جادهای در هرمزگان بودهایم که کاهش تلفات جادهای با توجه به افزایش سالانه سفرها در هرمزگان مسئله ای قابل توجه است.
وی همچنین از احداث جاده های مختلف در هرمزگان خبر داد و تصریح کرد: طی دولتهای نهم و دهم 450 کیلومتر بزرگراه در هرمزگان احداث و 450 کیلومتر بزرگراه دیگر نیز در حال احداث است و امیدوارم تا پایان سالجاری 100 کیلومتر از این میزان به بهرهبرداری برسد.
مدیرکل راه و شهرسازی هرمزگان افزود: همچنین42 درصد از راههای روستایی موجود در هرمزگان توسط دولتهای نهم و دهم ساخته شده است.
زندیه وکیلی خاطر نشان کرد: همچنین محور میناب سیریک، جاسک به کنارک به عنوان محور شریانی شناخته شده که این به معنای یک و نیم برابر شدن راههای شریانی در هرمزگان است.
وی گفت: به راههای شریانی علاوه بر اعتبارات استانی، اعتبارات ملی نیز اختصاص مییابد که این مسئله میتواند به توسعه محور شرق هرمزگان کمک کند.
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