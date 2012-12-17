دومین محموله کمک های مردمی به منطقه زلزله زده زهان ارسال شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان جنوبی گفت: دومین محموله کمک های مردمی این نهاد به منطقه زلزله زده زهان ارسال شد.

سید جواد رضوی افزود: با توجه به پیگیرهای صورت گرفته، بالغ بر یک میلیارد ریال اعتبار از دفتر مرکزی این نهاد برای تامین نیازهای اولیه مواد غذایی و سایر حمایت های خدماتی به زلزله زدگان این استان تخصیص یافته است.

وی با اشاره به اینکه اقلام مورد نیاز از جمله چادر، پتو، چراغ و... در بین زلزله زدگان توزیع شده ، افزود: این اقلام در بین زلزله زدگان از جمله افراد تحت حمایت و غیر تحت حمایت این نهاد توزیع شده است.

رضوی با اشاره به اینکه 531 واحد مسکونی مددجویان تحت حمایت این نهاد در زلزله تخریب شده است، افزود: روزانه 350 پرس غذای گرم و 1200 قرص نان توسط این نهاد در بین زلزله زدگان توزیع می شود.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان گفت: از زمان وقوع این حادثه استانهای تهران، خراسان رضوی، سیستان و بلوچستان، کرمان و یزد آمادگی خود را جهت ارسال کمک های مردمی به مناطق زلزله زده اعلام نمودند و این کمک ها به استان ارسال شد.

رضوی بیان کرد: همچنین خیرین تهرانی تعهد نمودند پس از اتمام واحدهای مسکونی مددجویان، فرش مورد نیاز تعدادی از این واحدها را تامین کنند.

15 داوطلب هلال احمر فردوس به منطقه زلزله زده زهان اعزام شدند

معاون امور داوطلبان جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی از اعزام 15 داوطلب هلال احمر فردوس به منطقه زلزله زده در قالب تیم‌های مهارت، هدایت، حمایت و مشارکت خبر داد.

رضا قاسمی با بیان اینکه داوطلبان هلال احمر همیشه برای خدمت به مردم آماده هستند، اظهار کرد: داوطلبان جمعیت هلال احمر با حضور خود در منطقه زلزله زده در راستای اهداف هلال احمر به مردم حادثه دیده خدمات ارائه می دهند.

وی ادامه داد: 15 نفر از داوطلبان جمعیت هلال احمر فردوس شامل داوطلب آشپز، آرایشگر، خیر و مداح به منطقه اعزام شده و خدمات متفاوتی بر اساس تخصص به حادثه دیدگان ارائه می ‌دهند.

معاون امور داوطلبان جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی با اشاره به اینکه اعضای داوطلب جمعیت هلال احمر فعالیت‌های زیادی در ارائه خدمت به نیازمندان در طول سال انجام می ‌دهند، گفت: کمک‌ رسانی و ارائه خدمت به مردم همیشه سرلوحه کار داوطلبان هلال احمر خراسان جنوبی است.

خسارت زلزله به 100 واحد مسکونی در درمیان

فرماندار درمیان گفت: زلزله 5.5 ریشتری زهان، سبب وارد آمدن خسارات به 100 واحد مسکونی در روستاهای بخش قهستان شهرستان درمیان شد.

رجبعلی براتی در بازدید از مناطق زلزله زده این شهرستان اظهار کرد: تعداد هفت واحد مسکونی بالای 80 درصد و یک واحد بالای 45 درصد و 92 واحد زیر 30 درصد خسارت دیده اند.

وی با اشاره به اینکه بخش قهستان بیش از سایر مناطق شهرستان شدت زمین لرزه را احساس کرد، افزود: در روستاهای آنیک،نوغاب آنیک،اشقیز،مناوند،خونیکسار و شهر قهستان خسارت‌هایی گزارش شده است.

وی با اشاره به بازدید کارشناسان ستاد مدیریت بحران شهرستان از روستاهای بخش قهستان افزود: فهرست واحدهای مسکونی خسارت دیده برای دریافت تسهیلات به ستاد مدیریت بحران ارسال می شود.

فرماندار درمیان یادآور شد: توجه به حذف بافت‌های فرسوده و مقاوم‌ سازی منازل روستایی مهم‌ ترین نیاز شهرستان درمیان است.

براتی از مقاوم ‌سازی هزار و 800 واحد مسکونی روستایی در شهرستان درمیان خبر داد و گفت: بیش از 120 مورد مایحتاج زلزله‌ زدگان شامل 39 چادر امدادی، 25 پتو،25 موکت، مواد غذایی و لوازم اولیه زندگی در اختیار زلزله ‌زدگان قرار گرفته است.

براتی افزود: ستاد حوادث غیر مترقبه شهرستان همچنان در آمادگی کامل قرار دارد و مشغول ارائه خدمات به زلزله‌زدگان است.