مخترع جوان زاهدانی مقام اول مسابقات هوا فضا در کره جنوبی را کسب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر گلستانه دانشجوی دانشگاه سیستان و بلوچستان فعالیت های خود در این زمینه را از اواسط دوره راهنمایی با سیستم های رادیویی کنترل از راه دور شروع کرد که زمینه ای برای هدایت سامانه های پروازی با دقت بالا بود.

این مخترع جوان اولین هواپیمای بدون سرنشین دست ساز با پیشرانه سوختی را ساخت که این طرح در جشنواره جهادگران علم و فناوری در آذر ماه 89 موفق به کسب مقام دوم شد.

گلستانه ساخت اولین هواپیمای بدون سرنشین با تکنیک های مصالح جدید را در ترم اول تحصیل در دانشگاه آغاز نمود و پس از به نتیجه رسیدن طرح و ثبت اختراع به صورت رسمی، در جشنواره بین المللی مخترعین سئول شرکت نمود و با رونمایی از جدیدترین ماده برای ساخت آناتومی هواپیما و همچنین معرفی تکنیک سبک سازی پرنده به وسیله گاز هلیم حائز کسب مقام اول مسابقات در بخش هوا فضا شد.

این طرح دو دیپلم افتخار از کشور های لهستان و کره جنوبی نیز کسب نموده است.

این دانشجوی جوان در بخش انرژی های نو جشنواره سئول به عنوان فرد همراه اختراع ژنراتور جاذبه ای شرکت نموده و موفق به کسب مقام دوم در این بخش شد.

امیر گلستانه متولد 15 خرداد 1372 در شهرستان زاهدان است که تحصیلات دبستان، راهنمایی و متوسطه خود را در این شهرستان گذرانده است و در حال حاضر دانشجوی کارشناسی عمران دانشگاه سیستان و بلوچستان می باشد.